Campus da Universidade Kuvempu recebe bicicletas, veículos elétricos e estações de monitoramento meteorológico

O campus da Universidade Kuvempu em Shankarghatta, em Bhadravati taluk, tornou-se um centro para muitas iniciativas destinadas a garantir um campus sustentável. Com a ajuda de doadores, a universidade introduziu bicicletas e veículos elétricos, que ajudam estudantes e funcionários a se locomoverem pelo campus, espalhados por 230 acres.

Como parte do workshop de um dia sobre ‘Esverdeando o Futuro: Caminho para um Campus Sustentável’ realizado na sexta-feira, a universidade iniciou o uso de bicicletas e veículos elétricos no campus. O Rotary Club de Panaji Mid Town, em Goa, patrocinou 53 bicicletas e três veículos elétricos para o Susthira Eco Club do Departamento de Ciências Ambientais.

Da mesma forma, o clube também patrocinou a Estação de Monitoramento Meteorológico e a Estação de Monitoramento da Qualidade do Ar Ambiente no campus universitário. Além disso, foi inaugurado um EcoNest, uma sala de aula sob a copa natural das árvores. O campus universitário adquiriu equipamentos e veículos no valor de mais de Rs 40 lakh de doadores.

Sharath Ananthamurthy, Vice-Chanceler, que presidiu a sessão inaugural do workshop, agradeceu aos doadores pelo seu gesto em tornar realidade a ideia de um campus sustentável. O VC assinou também um memorando de entendimento com o representante do Centro de Ambiente e Educação (CEE) para realizar actividades semelhantes no futuro.

K. Yogendra, professor de ciências ambientais, sob cuja liderança o clube opera, disse que as bicicletas serão distribuídas entre os departamentos do campus. “Todos se destinam a ser utilizados por estudantes e funcionários para prevenir a poluição e, assim, reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Os veículos elétricos serão usados ​​pelos funcionários para se movimentar pelo campus”, disse ele.

DW Kamat, presidente do Rotary Club de Panaji Mid Town, Mahesh K. Patil, presidente do Conselho de Controle de Poluição do Estado de Goa, Ashish Reddy, DCF da Divisão Bhadravathi, AL Manjunath, secretário da Universidade, e J . Narayan, diretor do Departamento de Meio Ambiente. Ciências e outros estiveram presentes.