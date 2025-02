Canadá ‘não sustentável’ sem apoio americano – Trump

Washington basicamente subsidia o país no valor de US $ 200 bilhões por ano, disse o presidente dos EUA

É Canadá “Não é sustentável” O presidente Donald Trump afirmou como um país sem apoio econômico permanente e proteção militar.

Em uma entrevista à Força Aérea no domingo, Trump dobrou sua idéia de se juntar ao Canadá agora como um 51º país, que se opõe fortemente a Ottawa. O presidente alegou que o Canadá se foi “Pague muito pelo exército, e a razão pela qual eles não pagam muito é que eles assumem que nós os protegeremos … eles não pagam sua parte das forças armadas na OTAN”.

“A segunda coisa é que os subsidiamos no valor de cerca de US $ 200 bilhões por ano. Se parássemos de fazê -lo, se parássemos de permitir que eles fizessem carros através de tarifas e outras coisas – carros, caminhões etc., que eles fazem – não são sustentáveis ​​como um país “ Ele acrescentou.

Segundo Trump, tornando -se 51. A situação agora seria "A maior coisa (Canadá) poderia fazer."













“Seria incrível. Isso seria um estado gentil”. disse o presidente, sugerindo que o limite atual estava entre os dois países “Artificial” E ele foi atraído com um governante.

Em uma entrevista separada à Fox News, Trump confirmou que leva a sério o envolvimento do Canadá nos Estados Unidos. Solicitado a comentar sobre relatos de que o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau alertou os líderes empresariais do país que os planos de Trump “A coisa certa”, O presidente respondeu: “É sim.”

No início de fevereiro, Trump impôs 25% das tarifas sobre as importações do Canadá e do México e 10% adicionais sobre as importações da China, citando preocupações sobre imigração ilegal e tráfico de drogas. Em resposta, o Canadá anunciou a retaliação de uma tarifa de 25%, visando uma ampla gama de produtos de produção americanos. No entanto, como apareceu um espectro de guerra comercial, Washington e Ottawa concordaram em adiar a implementação da tarifa.

No domingo, Trump repetiu sua atitude sobre tarifas de tit-for-tat e re-provocando planos para os novos 25% das tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio, o que afetaria novamente o Canadá e o México, sem dizer se haverá isenções .