Canadá nunca se juntará a nós – Trudeau

O presidente dos EUA, Donald Trump, está flutuando repetidamente para absorver o Canadá como 51.

Indo ao primeiro -ministro canadense Justin Trudeau disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, os comentários de que o Canadá se tornou 51. “Não-estatuto.”

Trump flutuou repetidamente com a idéia de absorver o Canadá, repetindo na semana passada para fazer uma terra “Nosso 51. Estado.” Ele disse a repórteres que faria “amor” para fazer isso acontecer, mas admitiu que alguns consideram um “Tiro no escuro.”

Em uma entrevista a jornalistas na quarta -feira enquanto ele visitava Bruxelas, Trudeau chamou a idéia de envolver o Canadá nos EUA. “Não-estatuto.”

“Não há chance de bolas de neve no inferno de que o Canadá terá 51 anos. Estado” Ele disse. “Isso nunca vai acontecer, mas temos que levar a sério o que o presidente está dizendo e transplante para o nosso pensamento enquanto continuamos a defender o Canadá”.

Trudeau descreveu a resposta dos canadenses nas últimas semanas como “Inspirador”, Percebendo que eles mudaram seus planos de férias exploraram maneiras “Compre canadense”, e apoiado por empresas locais.

Na semana passada, Trudeau foi pego em um microfone gostoso que disse aos empresários que Trump não estava brincando ao falar sobre a anexação do Canadá. Agora eles querem “beneficiar” dos recursos naturais do Canadá e “Trump tem em mente que uma das maneiras mais fáceis de tratar é absorvida por nosso país e essa é a coisa certa”. Ele avisou.









O presidente dos EUA alegou no início desta semana que o Canadá lutaria para permanecer sustentável sem receber centenas de bilhões de subsídios de Washington, bem como proteção militar dos EUA.

Segundo Trump, a solução é se juntar aos EUA, o que resultaria em “Impostos muito mais baixos e proteção militar muito melhor para o povo do Canadá – e sem tarifa!”

Na segunda -feira, Trump disse que 25% das tarifas serão impostas a todas as importações de aço e alumínio, inclusive do Canadá, em vigor em março.

Essas tarifas seriam empilhadas em cima de 25% das tarifas em todos os bens canadenses, que foram impostos no início deste mês.

Trudeau disse que o Canadá não quer estar em uma disputa comercial com os EUA, mas prometeu se vingar de UA “Caminho calibrado, mas extremamente forte” Se Trump segue suas ameaças.

No início de fevereiro, Trump impôs 25% das tarifas sobre as importações do Canadá e do México e outros 10% sobre as importações da China, citando preocupações sobre imigração ilegal e tráfico de drogas. Em resposta, o Canadá anunciou a retaliação de uma tarifa de 25%, visando uma ampla gama de produtos de produção americanos. No entanto, como apareceu um espectro de guerra comercial, Washington e Ottawa concordaram em adiar a implementação da tarifa até 4 de março.