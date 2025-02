Canadá para tomar medidas legais contra nós por tarifas

O primeiro -ministro do Canadá, Justin Trudeau, observa durante uma conferência de imprensa enquanto responde às ordens do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para impor 25% de tarifas sobre as importações canadenses, em Ottawa, Ontário, Canadá, 1 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Reuters

O Canadá realizará ações legais sob organizações internacionais relevantes para contestar as taxas de 25% impostas pelos Estados Unidos na maioria dos bens canadenses, disse ele no domingo (2 de fevereiro de 2025), qualificando tarifas ilegais e injustificadas. Os comentários chegam um dia depois que o primeiro -ministro Justin Trudeau anunciou uma ampla gama de taxas de retaliação de 25% sobre ativos dos EUA em resposta que as taxas anunciaram no sábado pelo presidente Donald Trump.

“Obviamente, buscaremos o recurso legal que acreditamos que temos através dos acordos que compartilhamos com os Estados Unidos”, disse o funcionário, informando jornalistas em Ottawa sobre o anonimato. Trump aplicou uma taxa de importação de 25% em todos os produtos canadenses, exceto produtos de energia, como petróleo, gás e eletricidade, o que levará a um imposto de 10% ao entrar nos Estados Unidos. A taxa de 25% estará em vigor a partir de terça -feira, enquanto a taxa de energia será implementada em 18 de fevereiro.

Em resposta, o Canadá impôs tarifas em 1.256 produtos, ou 17% de todos os produtos importados dos Estados Unidos, a partir de terça -feira. Os produtos, que incluem suco de laranja, manteiga de amendoim, vinho, cerveja, motocicletas, cosméticos e muito mais, que serão adicionados a US $ 30 bilhões.

Alguns dos grandes nomes são cosméticos e cuidados corporais de C $ 3,5 bilhões, aparelhos e outros itens domésticos de C $ 3,4 bilhões, produtos de celulose e produtos de papel C $ 3 bilhões, disse o funcionário.

O governo canadense publicará outra lista em três semanas que incluirá produtos como veículos e caminhões de passageiros, incluindo veículos elétricos, produtos de aço e alumínio, certas frutas e legumes, produtos aeroespaciais, informou o governo em comunicado. As importações têm um valor total de C $ 125 bilhões, acrescentou.

A autoridade disse que o governo canadense considerou a medida ilegal de Trump e disse que viola os compromissos comerciais entre os dois países sob seu acordo de livre comércio e sob a Organização Mundial do Comércio.

Um cliente tem uma garrafa como uma placa que diz “comprar canadense em seu lugar” é mostrada após as cinco melhores marcas de bebidas nas tarifas dos EUA 25% do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o canadense canadense. Ativos, em Vancouver, British Columbia, Canadá, em 2 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: Reuters

“Se houver outras rotas legais disponíveis para nós, elas também serão consideradas”, disse o funcionário.

Tarifas americanas e contraditórios tomados pelo Canadá terão um efeito sobre a economia canadense, disse o funcionário. O funcionário se recusou a dar detalhes sobre o impacto. No início do domingo, o governo disse que fornecerá um mecanismo para as empresas canadenses obterem alívio das tarifas de retaliação. De acordo com o “Processo de Remissão” chamado, as empresas canadenses poderiam solicitar alívio de taxas ou reembolsos, desde que atendam a certas condições.

Trump ordenou tarifas radicais sobre mercadorias no México, Canadá e China, exigindo que os países fossem o fluxo de fentanil e imigrantes ilegais no caso do Canadá e do México, nos Estados Unidos. A ação de Trump iniciou uma guerra comercial que poderia dificultar o crescimento econômico global e reviver a inflação.

O México e o Canadá são os dois principais parceiros de negócios dos EUA.