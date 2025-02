Canadá retribui com tarifas

O primeiro -ministro Justin Trudeau disse que o Canadá deve ser defendido por si mesmo e proteger seus interesses nacionais no meio das limitações comerciais dos EUA

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau anunciou a retaliação de 25% das tarifas sobre bens dos EUA, horas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs limitações comerciais limitadas às importações canadenses.

“Hoje à noite anunciei que o Canadá responderá a uma ação comercial dos EUA com 25% das tarifas comerciais em comparação com os bens dos EUA no valor de US $ 155 bilhões”. Disse Trudeau em uma entrevista coletiva no sábado.

A primeira onda de tarifas, que abrange bens americanos no valor de US $ 30 bilhões, entrará em vigor na terça -feira, seguida de medidas mais amplas em 21 dias para permitir que as empresas canadenses se ajustem.

“Essas tarifas estarão distantes e incluem itens diários”. O líder canadense disse, listando álcool, frutas, legumes, roupas e sapatos. Além das tarifas diretas, Ottawa explora “Várias medidas necarinianas”, o que pode incluir restrições a minerais críticos, fornecimento de energia e outras parcerias comerciais.

“Vamos ficar fortes para o Canadá”. Disse Trudeau. “Seremos fortes para garantir que nossos países ainda sejam os melhores vizinhos do mundo”, “” Ele acrescentou, pedindo aos cidadãos que apoiem empresas domésticas.

Os 25% das tarifas de Trump em quase todos os bens canadenses foram anunciados no início do sábado, e a Casa Branca citou preocupação com o comércio ilegal de drogas e a imigração.













“Uma ameaça extraordinária representada por estrangeiros e drogas ilegais, incluindo um fentanil mortal, é uma situação nacional de emergência”, “” Uma folha de fatos sobre a Casa Branca é lida. “O presidente de Trump toma medidas corajosas para tornar o México, o Canadá e a China responsáveis ​​por suas promessas de impedir a imigração ilegal e impedir a fentura venenosa e outras drogas para entrar em nosso país”.

O presidente dos EUA afirmou que o Canadá jogou “Papel central” na crise fentânica americana e falhou “Envie atenção e recursos suficientes” Para combater o fluxo de drogas ilegais.

Em um esforço para evitar tarifas, Ottawa introduziu um plano de consumo de US $ 1,3 bilhão destinado a fortalecer os limites e o tráfico de drogas. Trump, no entanto, disse na sexta -feira que havia “Nada do Canadá pode fazer agora” Para evitar novas tarifas.

Os economistas alertam que a crescente disputa comercial pode levar a um aumento nos preços dos consumidores e nos distúrbios econômicos nos dois países.