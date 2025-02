Canadenses Boo National Antym (vídeo)

Os fãs de hóquei em Ottawa expressaram insatisfação depois que o governo de Trump introduziu novas tarifas comerciais de carinho contra o Canadá

Os fãs canadenses de hóquei no sábado incentivaram um hino nacional americano durante a partida da NHL em Ottawa. O termo insatisfação com o espectador com seu vizinho do sul vem depois que a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, impôs novas tarifas comerciais no Canadá.

O incidente aconteceu no Canadian Tire Center antes que os senadores de Ottawa assumissem o Minnesota Wild. Quando o cantor canadense Mandia começou a se apresentar “Star”, muitos espectadores perfuraram a música. Independentemente da reação da multidão, Mandia acabou sem um hino sem problemas. No entanto, o clima mudou quando ela cantou ‘O Canadá’, que atraiu aplausos e fãs generalizados.

A equipe da casa continuou a ganhar o som selvagem por 6 a 0.

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 os notícias que rompem o hino nacional americano no jogo de Ottawa NHL, apenas agora nunca viu os canadenses romper qualquer hino nacional … nunca antes da minha vida. pic.twitter.com/fx7txmsij – TableSalt 🇨🇦🇺🇸 (@TableSalt13) 2 de fevereiro de 2025

Trump anunciou recentemente 25% das importações das importações do Canadá e do México, além de mais 10% das tarifas sobre as mercadorias da China, mostrando esse movimento em resposta à preocupação com a imigração ilegal e o tráfico de drogas.

No jogo de Ottawa Senator, a platéia despertou o hino americano antes de cantar com entusiasmo o hino canadense. Tarrifs conectado? pic.twitter.com/2ovvmfeh1b – Feito no Canadá (@madelncanada) 2 de fevereiro de 2025

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau criticou a mudança e prometeu que seu governo faria “Você não volta para se levantar para os canadenses” Ao anunciar uma medida recíproca em uma ampla gama de produtos americanos, incluindo cerveja, vinho, bourbon, frutas e eletrodomésticos.

O espectro da nova guerra comercial apareceu há algumas semanas, quando Trump sugeriu que o Canadá pudesse se tornar 51. Presidente dos EUA, em particular, acusou Ottawa de “Uso de agora -por anos” e práticas comerciais injustas, acrescentando que “O Canadá confia completamente em nós, então deve haver um estado”. Os sentimentos foram atraídos para uma forte repreensão de Trudeau, que afirmou que não havia “A chance de bolas de neve no inferno” para conectar os dois países.