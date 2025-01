Cancelamentos de voos aumentam à medida que grande tempestade de inverno atinge a Costa Leste

Cancelamentos e atrasos de voos são empilhamento enquanto uma grande tempestade de inverno sobe pela costa leste.

Pouco depois das 10h EST, houve 1.525 cancelamentos de voos e 1.931 atrasos de voos dentro, dentro ou fora dos Estados Unidos na segunda-feira.

Esses cancelamentos de voos atingiram a área de D.C. de maneira particularmente dura.

No Aeroporto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), 60% de todos os voos de ida foram cancelados, totalizando 239 cancelamentos. No Aeroporto Internacional Thurgood Marshall (BWI) de Baltimore/Washington, 38% dos voos de ida foram cancelados, totalizando 109 cancelamentos. E no Aeroporto Internacional Washington Dulles (IAD), 24% dos voos de ida foram cancelados, num total de 92 voos.

No DCA, 2%, ou 11 voos, sofreram atrasos. Na BWI, 12%, ou 34 voos, sofreram atrasos. E no IAD, 7%, ou 28 voos, atrasaram.

A tempestade também continuou a provocar a suspensão de voos no centro dos Estados Unidos.

No Aeroporto Internacional St. Louis Lambert (STL), no Missouri, 42%, ou 93 voos, foram cancelados e 5% atrasaram. No Aeroporto Internacional de Kansas City (MCI), 37%, ou 54 voos, foram cancelados e 17% atrasaram.

E no Aeroporto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky (CVG), 34%, ou 51 voos, foram cancelados e 4% atrasaram. e tanto o Aeroporto Internacional de Indianápolis (IND) quanto o Aeroporto Internacional Louisville Muhammad Ali (SDF) tiveram mais de um quarto de seus voos cancelados.

Uma grande tempestade de inverno trouxe neve, gelo, vento e queda de temperatura para grande parte do país esta semana, à medida que a tempestade se move através dos estados do centro e do sul até a Costa Leste.

A neve e o gelo cobriram as principais rodovias do Kansas, oeste de Nebraska e partes de Indiana. Quase 300.000 clientes ficaram sem energia na manhã de segunda-feira em Kentucky, Indiana, Virgínia, Virgínia Ocidental, Illinois e Missouri, de acordo com o site de rastreamento de concessionárias de energia elétrica PowerOutage.us.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu avisos de tempestade de inverno para Kansas e Missouri, onde as condições de nevasca trouxeram rajadas de vento de até 45 mph. Os alertas se estenderam a Nova Jersey de segunda-feira até a madrugada de terça-feira.

A Associated Press contribuiu

