Cannon bloqueia temporariamente a divulgação do relatório do conselho especial de Trump

A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Aileen Cannon, bloqueou temporariamente o Departamento de Justiça de divulgar o relatório do procurador especial Jack Smith sobre os dois processos do presidente eleito Trump, atendendo a um pedido de sua equipe jurídica.

A decisão de Cannon ocorre depois que os dois co-réus de Trump no caso de documentos de Mar-a-Lago lhe pediram para proibir a publicação de ambas as seções do relatório de Smith, incluindo aquela que trata do caso de interferência na eleição de Trump.

A extensão da jurisdição de Cannon sobre o caso não é clara, já que uma decisão anterior rejeitando seu caso foi apelada para o Tribunal de Apelações do 11º Circuito.

Cannon disse que sua decisão de bloquear qualquer transmissão do relatório permaneceria em vigor até três dias após qualquer decisão do tribunal de apelação “a menos que o 11º Circuito decida de outra forma”.

O juiz federal baseado na Flórida disse que a decisão “preservaria o status quo” e “preveniria danos irreparáveis”.

O escritório de Smith não quis comentar.

