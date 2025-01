Cannon negou a tentativa de última hora de Trump de bloquear o relatório de Smith de 6 de janeiro

A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Aileen Cannon, rejeitou uma tentativa de última hora do presidente eleito Trump de bloquear a divulgação do volume de relatório do procurador especial Jack Smith sobre interferência eleitoral.

O pedido de emergência a Cannon foi apresentado pouco depois das 22h, menos de duas horas antes de o Departamento de Justiça divulgar seu relatório de 6 de janeiro.

Cannon negou na segunda-feira um esforço de Trump para impedir a divulgação do volume de interferência eleitoral, permitindo que essa parte do relatório fosse divulgada enquanto continuava a manter o relatório dos documentos de Mar-a-Lago em segredo até uma análise mais aprofundada do assunto em um Reunião de janeiro. 17 audiência.

No processo apresentado tarde da noite, os advogados de Trump pediram a Cannon que mudasse de assunto e prorrogasse sua ordem que proíbe a divulgação dos relatórios até pelo menos sexta-feira.

“O Presidente Trump respeitosamente submete que o Tribunal pode ouvir argumentos sobre o seu pedido de intervenção e o seu pedido para proibir permanentemente a emissão do Relatório Final completo na audiência na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025”, escreveram os advogados de Trump.

Cannon respondeu rapidamente, recusando-se a atender ao pedido de Trump, dando luz verde para a divulgação do volume de 6 de janeiro pelo Departamento de Justiça pela segunda vez.

Esta história foi publicada pela primeira vez às 22h43 e atualizada às 23h41.

