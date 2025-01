Cantor bêbado e serrado usando fundos da aldeia, Harimau Tandang Chefe da aldeia Syamsul condenado a cinco anos de prisão

Palembang, AO VIVO – O chefe da aldeia de Harimau Tandang, regência de Ogan Ilir, Sumatra do Sul, Syamsul, foi condenado a uma pena criminal de cinco anos. Syamsul foi condenado porque foi comprovado que cometeu um ato criminoso de corrupção nos fundos da aldeia.

Leia também: Comitê de Erradicação da Corrupção responde após Megawati ser criticada por não investigar bilhões de casos

O acusado Syamsul cometeu um acto ridículo ao desviar fundos da aldeia para se embebedar e cantar com cantores em locais de karaoke.

O veredicto foi lido pelo painel de juízes Kristanto Sahat H Sianipar em julgamento realizado no Tribunal de Corrupção de Palembang na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

Leia também: Ausentes, 2 políticos do PDIP, Maria Lestari e Saeful Bahri, serão convocados novamente pelo KPK na próxima semana

No seu veredicto, o juiz afirmou que o arguido Syamsul foi considerado culpado de cometer um acto criminoso de corrupção, causando perdas financeiras ao Estado superiores a 383 milhões de IDR.

 Ilustração de um prisioneiro algemado

Leia também: Cumprindo a convocação da Comissão para a Erradicação da Corrupção, o Secretário-Geral do PDIP, Hasto, admite que pretende depositar os documentos antes do julgamento

Segundo o juiz, considerou-se provado que o arguido Syamsul violou o artigo 2º da Lei nº 20 de 2001, uma alteração à Lei nº 31 de 1999 relativa à erradicação de actos criminosos de corrupção.

“Ele julgou e condenou o réu Syamsul a 5 anos de prisão e a uma multa de 50 milhões de IDR durante 3 meses”, disse o juiz principal ao ler o veredicto no julgamento.

Além da pena de prisão, o réu Syamsul também recebeu multa adicional de indenização em dinheiro (UP) no valor de IDR 383,9 milhões. No entanto, se o arguido não tiver condições para pagar o dinheiro, será substituída pela pena de prisão de 1 ano e 6 meses.

Após a leitura do veredicto pelo tribunal, o arguido, através do seu advogado, declarou imediatamente que aceitava o veredicto. Anteriormente, o Procurador (JPU) da Procuradoria Distrital (Kejari) Ogan Ilir acusou o arguido Syamsul de 5 anos de prisão. Além disso, o promotor pediu multa de 200 milhões de rúpias, além de 3 meses de prisão.