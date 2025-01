Cão de guarda anti-semitismo condena Musk por piada nazista

A postagem do magnata da tecnologia nas redes sociais foi ofensiva, disse a Liga Anti-Difamação

Um importante órgão de vigilância do antissemitismo acusou o bilionário da tecnologia Elon Musk de menosprezar o Holocausto, depois que um aliado do presidente dos EUA, Donald Trump, zombou de seus críticos nas redes sociais cheias de armas nazistas.

O proprietário da SpaceX, Tesla e X levantou as sobrancelhas na segunda-feira quando estendeu emocionalmente a mão direita durante o discurso do dia da posse de Trump. Enquanto alguns reagiram ao gesto com memes leves, outros acusaram o magnata de fazer uma saudação nazista.

Musk culpado “Esquerdistas Radicais” Para reação. Na quinta-feira, ele criou uma postagem satírica no X que continha referências aos líderes da Alemanha nazista.

“Não conte a Hess as acusações nazistas! Algumas pessoas cairão em qualquer coisa! Pare de alimentar seus inimigos!” Ele escreveu. “Seus pronomes eram he/himmler! Aposto que você fez o nazista vir.”

O podcaster Dave Rubin escreveu em um comentário na postagem de Musk: “O humor é uma forma fascista de derrotar essas pessoas!” Musk respondeu: “Eu não suporto ser ridicularizado.”

A Liga Antidifamação (ADL) condenou rapidamente o empresário. “Já dissemos isso centenas de vezes e diremos novamente: o Holocausto foi um evento exclusivamente maligno e é inapropriado e ofensivo da sua parte fazer pouco caso disso”, afirmou. O diretor executivo da ADL, Jonathan Greenblatt, escreveu no X.













A ADL divulgou um comunicado separado dizendo que “Fazer piadas inapropriadas e altamente ofensivas que banalizam o Holocausto só servem para minimizar o mal e a desumanidade dos crimes nazistas, menosprezar o sofrimento das vítimas e dos sobreviventes e insultar a memória dos seis milhões de judeus mortos na Shoah.”

Um grupo de defesa judaico defendeu Musk anteriormente, sugerindo que o bilionário tinha “Ele fez um gesto desajeitado num momento de entusiasmo, não uma saudação nazista.”

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também defendeu Musk, descrevendo-o como “Grande amigo de Israel” Quem foi “Falso manchado.”

Musk viajou para Israel logo após o ataque mortal do Hamas em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra em Gaza. Em janeiro de 2024, ele visitou o local do campo de extermínio nazista de Auschwitz, na Polônia. Segundo a BBC, Musk depositou uma coroa de flores e participou de um serviço memorial.