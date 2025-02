Capacitando a comunidade, cinco empresas sociais recebem fundos de subsídio para mudança

Yakarta, vivo – O programa de subsídios da DBS Foundation distribuiu fundos de 950 mil dólares de Cingapura ou cerca de RP11,5 bilhões para cinco empresas que têm um impacto social na Indonésia. As cinco empresas são Komodo Water, Aliet Green, Adena Coffee, Java Fresh e Gandengangan. Eles estão incluídos em 22 empreendedores sociais e as empresas têm um impacto social de vários países selecionados no programa de subsídios de 2024, com um total de fundos distribuídos que atingem 4,5 milhões de dólares de Cingapura ou cerca de 55 bilhões.

“Estamos muito orgulhosos de receber a Adena Coffee, Aliet Green, gerenciar, Java Fresh e Komodo Water no ecossistema de recepção de subsídios este ano”, disse o chefe de marketing estratégico e as comunicações do PT Bank DBS Indonésia, Monika Monika. Mova -se ainda mais.

Mona acrescentou que as cinco empresas têm modelos comerciais inovadores e sustentáveis, com grande potencial de expansão.

“Com sua presença, estima -se que este programa ofereça benefícios a mais de 64 mil pessoas, incentivando uma Indonésia mais inclusiva, capacitada e sustentável”, explicou.

Em geral, vários programas desenvolvidos por empresas que recebem fundos de subsídios oferecem benefícios a mais de 800 mil pessoas nos próximos dois anos, deverão receber benefícios. Desde o seu lançamento pela primeira vez em 2015, este programa de subsídios distribuiu um total de 21,5 milhões de dólares de Cingapura a 160 beneficiários. Além disso, os ex -alunos deste programa conseguiram arrecadar fundos adicionais até 10 vezes os subsídios recebidos para apoiar a sustentabilidade de seus negócios.

Não apenas para fornecer apoio financeiro aos empresários e empresas sociais tem um impacto social, esse programa também está associado a várias partes do setor privado, da sociedade pública e civil. Essa colaboração visa promover programas que apóiam grupos comunitários vulneráveis.

 Ilustração de gerenciamento financeiro.

Em novembro de 2024, 88 milhões de dólares de Cingapura foram designados para lançar 15 novos programas em vários países. Esses programas pretendem ajudar a comunidade a construir uma vida melhor.

Especificamente na Indonésia, este programa colaborou recentemente com a Fundação Asia, a Fundação Humanista e a Inovação Social, além de codificar. Por meio dessa associação, 9 milhões de dólares em Cingapura ou mais de RP100 bilhões serão distribuídos para melhorar o poço de grupos vulneráveis ​​na Indonésia, como mulheres, pequenos agricultores, jovens e pessoas com deficiência. Este programa se concentrará nas regiões East Nusa Tenggara (NTT) e Kalimantan West nos próximos três anos.

Toda a iniciativa faz parte de um compromisso de longo prazo que inclui alocações de até um bilhão de dólares em Cingapura e 1,5 milhão de horas de atividades de funcionários nos próximos 10 anos.