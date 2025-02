Capitão América 4: A origem e ausência do líder vermelho Hulk em MCU explicou

Os fãs do MCU estão curiosos para saber Presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross, também conhecido como Origem da rede Hulk em Capitão América 4: Brave Novo Mundo. Embora os quadrinhos não aprofundem sua transformação drástica, o filme lançado recentemente parece ter. Além disso, os fãs estão ansiosos para aprender sobre ele O paradeiro do líder De sua última aparição em O capacete incrível.

Sem mais demora, vamos aprofundar os detalhes de onde todos os líderes e origens do Red Hulk estão.

Como o Harrison Ford Thunderbolt Ross ficou no Red Hulk no Capitão América 4?

Thunderbolt Ross (Harrison Ford) descobre sobre a morte mais cedo do que o esperado. Portanto, ele recorre a Samuel Sterns, também conhecido como líder (Tim Blake Nelson) para pedir ajuda, até ajudá -lo a prolongar sua vida e se tornar presidente dos Estados Unidos. Em troca, Ross promete -lhe liberdade de prisão. Portanto, Sterns fornece comprimidos misteriosos.

Quando Ross quebra sua promessa e permite que o cientista permaneça na prisão, é finalmente revelado que os planos de Sterns são muito maiores do que parece. A princípio, parece ter salvado a vida do primeiro pedindo que ele consumisse comprimidos que prolongam a vida. No entanto, Sterns também está secretamente expondo Ross à radiação gama, o que o leva a se tornar Red Hulk.

Aproveitando sua inteligência de bares atrás das grades, Sterns organiza o assassinato de Isiah Bradley para causar o Red Hulk de Ross. No entanto, suas tentativas falham devido à intervenção de Sam Wilson. Embora Ross canalize oficialmente sua energia vermelha e monstruosa na frente de toda a multidão durante as perguntas e respostas da Casa Branca.

De onde o líder foi do incrível Hulk em MCU?

Além da história da origem da rede Hulk, o Capitão América 4 revela que Samuel Sterns tem sido cativo desde os incríveis eventos Hulk.

Thaddeus Ross garante que Samuel Sterns por seu tumulto na abominação no incrível Hulk. Enquanto seu alter ego, líder, causa danos enormes ao mundo, também ajuda a desenvolver grandes habilidades intelectuais. Além disso, Ross continua a expor a popa a mais radiação gama, melhorando sua inteligência, mas deixando -o deformado.

Apesar disso, Samuel Sterns desenvolve a capacidade de prever os resultados e ajudar os militares de várias maneiras possíveis. Embora nunca receba a liberdade que Ross prometeu a ele, ele garante que o presidente do qual o gosto de seu próprio remédio é colocado no Capitão América: Brave Novo Mundo. Depois de transformá -lo secretamente em Red Hulk, Sterns também expõe suas ações publicamente após seu desastre da Casa Branca. Como resultado, Sterns e Ross são presos por seus crimes.