Capitão América 4 é mais curto que os filmes MCU de Chris Evans, tempo de execução revelado

O tempo de execução para Capitão América 4 foi revelado.

Capitão América: Admirável Mundo Novo, previsto para fevereiro de 2025, será o quarto filme da franquia Capitão América da Marvel Studios. Anthony Mackie repete seu papel como Sam Wilson/Capitão América no filme, enquanto Harrison Ford interpreta Thaddeus “Thunderbolts” Ross/Red Hulk.

Qual é o tempo de execução do Capitão América 4?

De acordo com Teatros AMC‘, Capitão América 4 tem duração de uma hora e 58 minutos.

Isso o torna o filme mais curto do Capitão América no MCU até agora. Capitão América: O Primeiro Vingador teve duração de 124 minutos, enquanto Capitão América: O Soldado Invernal teve duração de 136 minutos. Capitão América: Guerra Civil, por sua vez, durou 147 minutos. Chris Evans interpretou Steve Rogers/Capitão América nesses três filmes.

No entanto, ainda não é o menor longa-metragem ambientado no MCU, já que The Marvels, de 2023, teve duração de 105 minutos.

“Anthony Mackie retorna como o herói Sam Wilson, que assumiu oficialmente o papel do Capitão América”, diz a sinopse do filme. “Depois de se encontrar com o recém-eleito presidente americano Thaddeus Ross, Sam se encontra no meio de um incidente internacional. Ele deve descobrir a razão por trás de uma conspiração global nefasta antes que o verdadeiro mentor deixe o mundo inteiro vermelho.”

Junto com Mackie e Ford, Admirável Mundo Novo é estrelado por Danny Ramirez como Joaquín Torres/Falcon, Carl Lumbly como Isaiah Bradley, Giancarlo Esposito como Seth Voelker/Sidewinder, Liv Tyler como Betty Ross, Tim Blake Nelson como Samuel Sterns/Líder e muito mais. O filme é dirigido por Julius Onah, que já fez The Girl Is in Trouble de 2015, The Cloverfield Paradox de 2018 e Luce de 2019.

Capitão América da Marvel: Admirável Mundo Novo será lançado nos cinemas dos EUA em 14 de fevereiro de 2025, como parte da Fase Cinco do MCU.

Originalmente relatado por Brandon Schreur em super-herói.