Capitão America 4 Produtor sobre por que um jovem vingador em potencial foi cortado

O ex -vice -presidente da Marvel Studios, Nate Moore, revelou recentemente que os cineastas cortaram Eli Bradley, introduzidos no Falcon e no Soldado Inverno, de Capitão América 4: Brave Novo Mundo. Ele disse que os primeiros rascunhos incluíram Eli, mas os cineastas o eliminaram para evitar um elenco superpoblado. Moore enfatizou que o filme se concentra na aula e treinamento de Isaiah Bradley Sam Wilson. Incluindo Eli teria removido essa dinâmica.

Nate Moore sobre por que Eli Bradley não está em Capitão América: Brave Novo Mundo

Canil Ele entrevistou o ex -vice -presidente da Marvel Studios Nate Moore, que revelou o raciocínio por trás da eliminação de Eli Bradley, do Capitão América 4: Brave New World. “Há os primeiros rascunhos do roteiro em que Eli estava nele”, disse Moore.

“Mas começamos a sentir que havia muitos personagens para rastrear, e queríamos ter certeza de que, se um personagem estiver no filme, ele tem algo a fazer”, continuou ele. “Então, tivemos que tomar a decisão difícil de explorar Isaías e ver como ser arrastado para o mundo de Sam pode afetá -lo”.

Eli Bradley, de Elijah Richardson, neto do super soldado Isaiah Bradley, desempenhou um papel fundamental no Falcon e no Winter Soldier. Moore explicou que a eliminação de Eli de Capitão América 4: Brave New World aprimorou o foco no relacionamento de Isaías com Sam Wilson.

“Também queríamos Sam e Isaiah. Queríamos que o espaço construísse seu relacionamento sem terceiros para comentar ”, explicou Moore. “E assim, este filme é sobre estabelecer que Isaías se tornou não apenas um mentor de Sam, mas também um parceiro de treinamento”.

Embora Eli não apareça no Capitão América 4, o personagem tem fortes conexões com os jovens Vingadores da Marvel Comics, onde ele enfrenta o manto do Patriot. Sua exclusão deste filme não descarta seu futuro no MCU.

Capitão América: Brave New World chega aos cinemas em 14 de fevereiro de 2025.

Originalmente informado por Anubhav Chaudhry em Super -herói.