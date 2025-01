Capitão América: Admirável Mundo Novo: trailers de vídeo com sequências cheias de ação

Marvel Studios compartilhou o oficial Capitão América: Admirável Mundo Novo trailer da última edição de sua franquia de super-heróis de sucesso. O filme está programado para chegar aos cinemas em 14 de fevereiro.

“No filme, Sam se encontra no meio de um incidente internacional após se encontrar com o recém-eleito presidente americano Thaddeus Ross. “Ele deve descobrir a razão por trás de uma conspiração global nefasta antes que o verdadeiro mentor faça o mundo inteiro ficar vermelho”, diz a sinopse oficial.

Assista ao trailer de Capitão América: Admirável Mundo Novo abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no vídeo Capitão América: Admirável Mundo Novo?

O vídeo começa com Thaddeus Ross (Harrison Ford) perguntando a Sam Wilson (Anthony Mackie) sobre como trabalhar juntos para o bem do país. Também destaca algumas das sequências cheias de ação, incluindo a luta do herói titular contra o Hulk Vermelho. Retornando ao lado de Ford e Mackie estão Falcon e o Soldado Invernal, estrelados por Danny Ramirez e Carl Lumbly, que mais uma vez desempenham os papéis de Joaquín Torres e Isaiah Bradley, respectivamente.

Capitão América: Admirável Mundo Novo é dirigido por Julius Onah a partir de um roteiro dos roteiristas principais de Falcão e o Soldado Invernal, Malcolm Spellman e Dalan Musson. Além disso, as estrelas de O Incrível Hulk, Tim Blake Nelson e Liv Tyler, irão repetir seus papéis como o vilão da Marvel Samuel Sterns/Leader e Betty após 15 anos desde a estreia teatral do filme dirigido por Edward Norton. A Nova Ordem Mundial também contará com a introdução dos recém-chegados ao MCU Shira Haas, Giancarlo Esposito, Rosa Salazar, Xosha Roquemore e Seth Rollins.