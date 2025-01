Capitão América: Admirável Novo Mundo Bilheteria deverá estrear como O Soldado Invernal

As primeiras previsões de bilheteria para Capitão América 4 sugerem que pode se tornar uma das estreias mais importantes da Marvel Studios nos últimos anos.

Sendo a quarta parcela da franquia Capitão América, Admirável Mundo Novo contará com Anthony Mackie abraçando totalmente seu novo papel como Capitão América ao lado de Harrison Ford enquanto ele assume o papel de Thaddeus Ross. O filme de super-heróis chegará aos cinemas dos EUA no Dia dos Namorados no próximo mês.

Bilheteria de Capitão América 4 pode arrecadar entre US$ 86 e US$ 95 milhões

De acordo com um relatório de Prazo finalAs primeiras previsões de bilheteria para Capitão América 4 sugerem que o próximo filme do MCU arrecadará entre US$ 86 milhões e US$ 95 milhões em seu fim de semana de estreia.

Continuando a trama vista anteriormente no MCU, Capitão América: Admirável Mundo Novo se conectará aos eventos do filme Capitão América de 2014, Capitão América: O Soldado Invernal. Esta primeira sequência do Capitão América arrecadou mais de US$ 95 milhões em seu fim de semana de estreia, tornando-se um dos muitos sucessos de bilheteria do MCU, de acordo com bilheteria. Em toda a sua temporada, Capitão América 2 arrecadou aproximadamente US$ 714 milhões de bilheteria.

O desempenho de bilheteria de Admirável Mundo Novo provavelmente será comparado ao sucesso desta sequência, mais do que qualquer outro filme. No entanto, provavelmente também terá um aumento nas bilheterias durante o feriado do Dia dos Presidentes, que cai na segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025.

Capitão América: Admirável Mundo Novo é dirigido por Julius Onah, conhecido por filmes como The Cloverfield Paradox, Luce e muito mais. Anteriormente, o filme se chamava Capitão América: Nova Ordem Mundial, mas foi alterado posteriormente. Produtor Nat Moore revelou que o nome foi alterado porque “a resposta que recebemos, interna e externamente, foi que essa frase, infelizmente, foi cooptada para o mundo real de uma forma que deixa as pessoas desconfortáveis”.

