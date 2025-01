Capitão América: Brave New World Orçamento é menor que Deadpool e Wolverine

Ele orçamento para Capitão América: um mundo feliz Foi revelado e, embora ainda seja tão grande quanto os fãs esperam o universo cinematográfico da Marvel, é muito menor do que o previsto anteriormente.

A data de estreia do Capitão América 4 está se aproximando rapidamente e as previsões já foram feitas na bilheteria de fim de semana da estréia do filme, o que aumenta o interesse dos fãs no orçamento de produção do sucesso de bilheteria do New MCU.

Capitão América: Um mundo feliz gasto 180 milhões de dólares no orçamento de filmagem

De acordo com um relatório de ThrO orçamento total do Capitão América: Brave New World é de aproximadamente 180 milhões de dólares. Isso é comparativamente menor que a previsão anterior de Mundo do roloEle disse que o filme custou cerca de 275 milhões de dólares, com 100 milhões de dólares gastos em novas filmagens.

Jordan Ruimy, do World Of Reel, declarou em seu relatório que o Brave New World Budget foi estimado em cerca de 350 milhões de dólares, incluindo o custo de novos tiros. Isso levou os fãs a se perguntarem se o filme poderia recuperar seus custos de produção durante sua apresentação nos cinemas. Ruimy disse: “Tudo isso é equivalente ao que poderia ser um desastre catastrófico para a casa dos ratos”.

No entanto, o THR agora esclareceu parte da confusão sobre o custo do Capitão América 4. Além disso, o filme procura avançar Entre 90 e 95 milhões de dólares Em seu primeiro fim de semana, se beneficiando do fim de semana do Dia dos Namorados e do Dia do Presidente. Isso é igual ao que o Capitão América ganhou: Soldado de Inverno em seu primeiro fim de semana, mas não chega à marca de 179 milhões de dólares alcançados pela Guerra Civil.

Capitão América: Um mundo feliz é o primeiro filme solo de Anthony Mackie que leva o escudo deixado por Steve Rogers por Chris Evans em Vingadores: Endgame. Enquanto conversava sobre sua ascensão de Falcon para o Capitão América no MCU, o ator disse Prazo final Em novembro de 2024, “a evolução de Sam é simples. Ele ainda é um consultor. Ainda serve como soldado, mas ao mesmo tempo ele agora é um líder de sua comunidade no país.

Originalmente relatado por Ishita Verma em SuperHerobombo.