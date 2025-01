Capitão América: Giancarlo Esposito, do Admirável Mundo Novo, provoca o futuro de Sidewinder

Giancarlo Esposito Ele se tornou um ator conhecido por seus papéis de vilão nos últimos anos e em breve será visto assumindo outro papel de vilão no próximo filme. Capitão América 4.

O ator fará sua entrada no MCU no filme, que será lançado nos cinemas no dia 14 de fevereiro de 2025. Esposito faz o papel de Sidewinder no filme. O personagem foi apresentado pela primeira vez na edição #64 dos quadrinhos Marvel Two-in-One dos anos 1980.

Giancarlo Esposito sugere o retorno de Sidewinder após Capitão América: Admirável Mundo Novo

Giancarlo Esposito participou da LA Comic Con onde conversou com No tapete vermelho sobre o Capitão América 4. Ele também mencionou alguns de seus pensamentos sobre o futuro que seu personagem poderia ter no MCU.

Durante a entrevista, o ator viu o visual original de Sidewinder nos quadrinhos. Esposito então falou com entusiasmo sobre seu desejo de mostrar mais dessa influência em filmes futuros. Ele disse: “Parte da incorporação das cores do Sidewinder foi incorporada ao traje que estou vestindo. Ele acrescentou ainda: “Espero que sirva de inspiração para os próximos filmes que me permitirão assumir mais dessa personalidade de cobra”.

Esposito está fazendo sua estreia no MCU como Sidewinder, o líder da Serpent Society da Marvel, em Capitão América 4. Falando sobre a habilidade física que Sidewinder exibiria no filme, Esposito disse: “Esse cara sabe usar um rifle, uma arma, facas, (ele é) muito físico, ativo com sua fisicalidade, socos, chutes, tudo isso”. Além disso, o ex-aluno de Breaking Bad revelou que foi a primeira vez que ele interpretou um “personagem como esse”.

Giancarlo Esposito falou mais sobre a natureza cheia de ação de seu papel no Capitão América 4 com PESSOAS na Comic-Con de San Diego em julho de 2024. “O que posso dizer é que sou uma pessoa de ação prática; “Não sou uma pessoa que apenas dirige e usa meu cérebro para entrar e sair de situações”, disse ele. Além disso, ele observou: “Sou um cara que usa minhas mãos e todas as ferramentas do meu ofício para fazer o que faço da melhor maneira possível”.

