Capitão América por Anthony Mackie Capitão para se juntar aos Vingadores: Secret Wars Cast

Anthony Mackie Ele indicou que espera jogar Capitão América Por cerca de uma década, mencionando possíveis aparências em Vingadores: Guerras Secretas e Capitão América 5. Embora ele tenha descrito um potencial cronograma, ele também sugeriu que não planeje permanecer indefinidamente. Seu futuro no MCU inclui projetos importantes, embora quanto tempo ele continuará incerto.

Anthony Mackie diz que estará em Vingadores 5, 6 e possivelmente Capitão América 5

Anthony Mackie delineou seu mandato esperado como Capitão América no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), afirmando: “Dou -lhe dez anos sólidos”.

Em uma entrevista com presenteMackie detalhou seu possível roteiro na franquia, explicando: “Você tem os dois filmes dos Vingadores, espero que seja outro Capitão América e depois aleatório: Oh, Homem-Aranha! Oh, quatro fantásticos! O que você está fazendo aqui?

Mackie estreou como Sam Wilson/Falcon no Capitão América: The Winter Soldier (2014), tornando -se rapidamente um aliado importante de Steve Rogers. Durante a década seguinte, ele repetiu seu papel em vários filmes. No Falcon e no Winter Soldier (2021), ele oficialmente enfrentou o manto do Capitão América. Seu primeiro filme como Capitão América, Capitão América: Brave New World, foi lançado em 14 de fevereiro de 2025.

Anthony Mackie aparecerá em Vingadores: Doomsday (2026) e Vingadores: Guerras Secretas (2027), ambas as entregas do MCU. Seu papel nesses filmes, juntamente com um possível quinto filme do Capitão América, o estabelecerá ainda mais como uma figura central na franquia.

Apesar de sua participação de longo prazo, Mackie reconheceu as demandas físicas do papel e seu interesse em outras oportunidades de ação. Ele disse: “As expectativas do que vem com esse papel é algo que ninguém fala. Ninguém realmente reconhece a feira mental que ocorre.

Enquanto seu mandato como capitão América permanece planejado durante a próxima década, Mackie deixou em aberto a possibilidade de passar pelo escudo quando é a hora certa.

Originalmente informado por Anubhav Chaudhry em Super -herói.