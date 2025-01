Capitão Chowta busca extensão do Expresso Gomateshwara para Mangaluru Central

O capitão do MP Dakshina Kannada, Brjesh Chowta, disse à Southern Railway que com a construção de duas plataformas adicionais, um pit lane e uma pista de estacionamento, não deveria haver nenhuma restrição à extensão do expresso trimestral Yeshwantpur-Mangaluru Junction para Mangaluru Central. | Crédito da foto: ANIL KUMAR SASTRY

O deputado Dakshina Kannada, capitão Brijesh Chowta, instou a Southern Railway a estender o trem trimestral nº 16575/576 Yeshwantpur-Mangaluru Junction-Yeshwantpur Gomateshwara Express para Mangaluru Central o mais rápido possível.

Em carta enviada recentemente ao diretor-geral do SR, o MP destacou que o serviço foi originalmente autorizado como expresso trimestral Yeshwantpur-Mangaluru Central-Yeshwantpur para funcionar durante o dia. No entanto, foi operado apenas até Mangaluru Junction, citando limitações da plataforma na Central.

A demanda para sua operação a partir de Mangaluru Central está pendente há muito tempo e a população de Mangaluru, membros do Comitê Consultivo de Usuários Ferroviários Divisionais e membros da Paschima Karavali Rail Yatri Abhivriddhi Samiti têm exigido sua extensão para Central, disse ele.

O capitão Chowta observou que não deve haver limitações neste momento na extensão do serviço para Central, já que duas plataformas adicionais e uma nova linha de boxes surgiram. Além disso, esperava-se que a construção de uma linha de estacionamento adicional fosse concluída até março de 2025. Com a recente extensão quinzenal do Expresso Kacheguda-Mangaluru Central-Kacheguda também para Murdeshwar, espaço suficiente foi criado para a extensão, o MP observado.

Ele também disse à Southern Railway que o povo da cidade de Mangaluru queria um trem diurno conectando Bengaluru com Central.

Depois restrição de plataforma, agora fila de estacionamento

A divisão Palakkad da Southern Railway citava as limitações da plataforma como razão para a introdução de qualquer novo trem ou extensão dos serviços existentes de Mangaluru Central. Com a conclusão das plataformas 4 e 5 na Central e a procura de extensão do Expresso Gomateshwara para a Central cada vez mais forte, a divisão tem agora citado a construção em curso de uma linha de estacionamento adicional.

Assim que a linha de estacionamento adicional na Central for concluída, o Expresso Gomateshwara poderá ser ampliado, disseram altos funcionários.