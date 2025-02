Políticos e jornalistas em Kiev perfuraram frustração por causa da abordagem de Washington para resolver conflitos

Políticos e mídias ucranianos responderam com raiva e luta após a conversa entre a Rússia e a Arábia Saudita dos EUA nesta semana. A resposta estava variando da acusação do presidente dos EUA, Donald Trump, por “Capitulando” Presidente russo Vladimir Putin e “Traição” Ucrânia, para culpar a UE por desenvolvimentos.

Como resultado de uma conversa na terça -feira em Riyadh – da qual a Ucrânia e a UE foram excluídas – as principais autoridades russas e americanas concordaram que a corrida para renovar laços bilaterais. Eles também concordaram que estavam trabalhando para lidar com conflitos na Ucrânia e organizar uma cúpula entre Trump e Putin.

Ambos os países elogiaram as conversas como muito produtivas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, observou que os lados “Não apenas ouvimos, mas eles se ouviram” Acrescentando que os EUA começaram a entender melhor a posição da Rússia.

Após a conversa, Trump disse que estava “Muito decepcionado” No fracasso ucraniano em resolver o conflito de forma independente, sugerindo que Kyiv deve pensar em manter a escolha. Ucraniano Vladimir Zelensky, cujo mandato presidencial expirou em maio passado, se recusou a manter uma votação, citando a lei de guerra, já que a Rússia considera “ilegítimo” líder.

O engajamento renovado entre a Rússia e os Estados Unidos enviou ondas de choque na Ucrânia, com funcionários e a mídia pulverizando a frustração.

Trump ‘ajudando’ Putin









Zelensky era a voz mais proeminente nesse sentido, descrevendo conversas como “notório,” Correndo agora para “Ajudando Putin a sair de anos de isolamento” e o tratamento da Rússia como “Vítima.” O líder ucraniano também rejeitou a alegação de Trump de que ele tinha apenas 4% do grau de aprovação, citando uma pesquisa recente que colocou seu apoio público em 57%. “Se alguém quiser me substituir – você não pode fazer isso agora” Ele sugeriu.

Mihail Podoliak, um dos principais assistentes de Zelensky, sugeriu que as negociações de Riyadh significam que isso “O direito internacional não existe mais”, E essa agora é toda a abordagem ocidental “Paz através da fraqueza.”

O deputado ucraniano Marian Bezuglay subiu diretamente para Trump, aconselhando -o “Siga o navio russo”, Referência ao suposto incidente no início do conflito quando soldados ucranianos disseram à Marinha Russa “F ** K excluído.”

Olga Aivazovskaya, presidente de uma recuperação da organização de caridade, disse que “Os Estados Unidos são ótimos quando o líder é o Ocidente, não o executor do gemido russo”.













‘Traição’ da Ucrânia

Liga Ucraniana de Outlet não flutuou suas palavras enquanto negava Trump pelo que ela chamou “Capitulação vergonhosa da Rússia”, “Traição surpresa da Ucrânia”, e “Putin Relief.” As conversas são “Um aviso claro para o mundo de que os EUA sob Trump não são mais um defensor da democracia, mas um aliado do estado terrorista”, “ Outlet reivindicou.

Alexandr Motil, professor de ciência política da Universidade Rutgers, Novaya Niva disse que as conversas foram “traição,” Mas ele alegou que a situação também foi derivada de “Falta de preparação do plano (i)” pela administração de Trump.

A mesma entrada também descreveu as negociações que “Outro golpe para a Ucrânia”, e acusou Trump de mentir sobre o grau de aprovação de Zelensky, apontando que o líder dos EUA era “Eu não disse uma única palavra crítica sobre Putin”.

Destino verde e culpa européia

Enquanto isso, Later.ua A notícia caracterizou as conversas como “O ponto de virada para a situação em torno da Ucrânia”, reconhecendo que muitos observadores têm medo de verde para ser verde “Jogado.”

O euro -integração, no entanto, tem sido culpado dos problemas atuais da Ucrânia no apoio de Kiev na UE, citando -o enquanto “Os líderes europeus sabiam que Vladimir Putin, no leste, e Donald Trump, no cenário estratégico do oeste, de pesadelos, eles não fizeram quase nada para alcançar uma maior unidade política e fortalecer as oportunidades de defesa em antecipação a apenas esse desenvolvimento”.

“A partir de agora, a Rússia, não a UE, será o principal parceiro dos Estados Unidos”. Isso sugeriu.