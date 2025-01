Capítulo de uma peça 1138 Spoilers e vazamentos de enredo de mangá

Ele estragar para Uma peça Capítulo 1138 Eles estão provocando a emoção à medida que surgem novas revelações sobre o shamrock de Figuland. De acordo com a única peça Vazamentos de enredo de mangáEste capítulo aprofundará o líder dos Cavaleiros de Santos enquanto continua os mistérios que se desenvolvem a partir do Elbafio. Enquanto Luffy, Nami e Zoro exploram um castelo abandonado, os novos desenvolvimentos tomam forma.

Abaixo estão todos os detalhes dos vazamentos do enredo do capítulo 1138 do mangá de uma peça.

Lista de uma peça Capítulo 1138 Spoilers

A lista de spoilers do capítulo 1138 de uma peça é mencionada abaixo:

Shamrock e Shanks são gêmeos

De acordo com @RespiraçãoO capítulo 1138 é chamado de textos sagrados. O capítulo revela uma conexão chocante entre Shamrock e Shanks. É revelado que Shamrock é o gêmeo das hastes e também é maior que ele. A abordagem muda em sua espada enquanto a usa para atacar Loki na tentativa de convencê -lo a se tornar parte dos Cavaleiros de Santos. Aqui, também é revelado que a espada de Shamrock consumiu um frutos do diabo e tem os poderes de Cerberus.

Os guardas de cotovelo dizem a Luffy sobre ataques de Loki

De acordo com os spoilers de uma peça, o capítulo 1138, Loki e o confronto dos Cavaleiros de Santos são testemunhados por alguns guardas de cotográficos que decidem informar os outros. A primeira parada que eles alcançam é o castelo abandonado, onde Luffy, Nami e Zoro estão presentes. Enquanto eles informam a tripulação presente no ataque a Loki, os guardas se referem a Shamrock como haste devido à sua aparência, que Luffy acha incrível.

Um homem misterioso com um chapéu Kasa se aproxima do castelo

A cena muda para a figura misteriosa com o chapéu Kasa que está se aproximando do castelo abandonado. Ele foi mostrado chegando ao cotovelo nos capítulos anteriores. O homem também é o mesmo que compartilhou uma bebida com açafrão. Segundo spoilers, deve fazer parte de Roger Pirates depois que Luffy afirma que a lendária equipe de piratas era a família Shanks.

Robin revela que uma guerra está se aproximando

Então, os spoilers destacam um ótimo retrato perto de Adam Tree, embora seus detalhes continuem sendo um mistério. Frank e Ripley discutem o retrato, revelando que suas origens datam do século vazio. Durante sua conversa, Robin compartilha informações do livro de Harley que Saul deu a ele. Ela ressalta que o livro menciona três guerras: duas já ocorreram e o terceiro deve começar em breve.