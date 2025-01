Cardi B diz que Offset não comprou presentes de Natal para os filhos

Cardi B criticou publicamente seu ex-marido Compensartambém conhecido como Kiari Kendrell Cephus, por Não honre seus filhos com presentes no Natal. Ela revelou que apesar de estar na cidade, ele não cumpriu suas responsabilidades paternas e aparentemente negligenciou os filhos em uma ocasião tão feliz. Além disso, Cardi B criticou Offset por não finalizar o divórcio de uma vez por todas.

Aqui está tudo o que a atriz de Hustlers disse sobre o pai de seus filhos, Offset.

Cardi B acusa Offset de não comprar presentes para os filhos

A cantora de “I Like It” e seu ex-cônjuge compartilham três filhos: duas filhas e um filho.

Recentemente, Cardi B tomou Função de espaços X (anteriormente Twitter) reclamar sobre Offset ser um pai negligente com seus filhos. Ela o criticou por não comprar presentes para seus filhos, apesar de estar na cidade de Nova York durante as férias. Além disso, Cardi B pediu a Offset que parasse de inventar histórias sobre o quanto ele ama seus filhos, já que ele não pode nem comprar presentes para eles. Ela também o criticou por comprar presentes para outras crianças, mas por não se preocupar em comprar presentes para ela.

Expressando sua decepção com o comportamento de Offset, Cardi B disse: “O que me dói, porém, é quando os filhos da puta tentam ser rancorosos com meus filhos. “Essa merda está realmente me irritando.” Ela revelou ainda que não pode deixar de denunciá-lo publicamente devido às suas ações dolorosas e ao fracasso em resolver o divórcio. Além disso, o comportamento do ex-marido continua a incomodá-la mesmo quando ela está em paz.

Offset e Cardi B geraram rumores de romance pela primeira vez quando ela apareceu em sua música, “Lick”, em 2017. O ex-casal teria se casado em setembro de 2017 e deu as boas-vindas à sua primeira filha, Kulture, em julho do ano seguinte. O filho deles, Wave, nasceu em setembro de 2021, enquanto a filha mais nova chegou em setembro de 2024. No entanto, Cardi B pediu oficialmente o divórcio de Offset no início de julho do mesmo ano.