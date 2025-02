Cardi B Sparks rumores citações com Stefon Diggs após a saída do dia dos namorados

Cardi b Ele está de volta às manchetes graças à sua vida pessoal. O rapper do prêmio causou rumores de cotações com o receptor aberto da NFL Stefon Diggs Deixando os fãs curiosos para mais detalhes. Então, Cardi B e Stefon Diggs em um relacionamento?

Isso é tudo o que os fãs precisam saber sobre os últimos rumores em torno do rapper e do jogador de futebol das estrelas.

Cardi B e Stefon Diggs Date?

A partir de agora, o relacionamento de Cardi B e Stefon Diggs não está confirmado.

Cephus e Diggs foram fotografados juntos em Miami em 14 de fevereiro de 2025. De acordo com TmzO vídeo de 16 de fevereiro, os dois passaram o Dia dos Namorados em um hotel em Miami, onde o rapper foi visto com uma tampa de prata brilhante junto com uma saia combinando. Por outro lado, o jogador de 31 anos tinha uma jaqueta vermelha junto com um boné de beisebol correspondente. De acordo com as testemunhas oculares, o casal de rumores voltou ao hotel por volta das 13h54, o que sugere que eles estavam juntos a noite toda.

O rapper e o receptor do Houston Texans foram vinculados pela primeira vez em outubro de 2024. Influenciador de hip-hop e DJ Akademiks sugeriram que o Diggs está namorando Cardi B em seu YouTube transmissão ao vivo. Ela também alegou que o rapper esperava que ela e o marido agora separassem o deslocamento do deslocamento do deslocamento do deslocamento durante esse romance. O influenciador declarou:

“Deixe as meninas dos rappers em paz. Você está pegando balas, mas não pode pegar essas balas.

Logo, Cardi B abriu a especulação em seu Instagram ao vivo no mesmo mês. Os 32 anos -Vold explicou: “Todos esses rumores são tão loucos. É por isso que não quero abordar porque sinto que é divertido. Eu apenas o deixei sair, porque acho fofo, é divertido Blackout de informação)

Enquanto o rapper aparentemente negava rumores, ela e Diggs foram vistos juntos em uma boate na cidade de Nova York. Agora, a recente aparição no Dia dos Namorados levou o relacionamento à atenção novamente. No entanto, os fãs devem esperar uma confirmação oficial de ambas as partes.

Antes de seus rumores de namoro com o Diggs, Cardi B solicitou o divórcio com deslocamento em agosto de 2024.