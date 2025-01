Carice van Houten confirma sua separação de Guy Pearce em uma história do Instagram

Eventos recentes envolvendo Carice van Houten e Guy Pearce se tornaram um tema quente de discussão entre os fãs, levando a atriz a quebrar o silêncio nas redes sociais sobre a separação.

Aqui está o que sabemos sobre a jornada deles, o contexto por trás das revelações recentes e como eles encaram a vida após a separação.

Carice van Houten compartilha história no Instagram sobre a separação de Guy Pearce

Carice van Houten, conhecida por seu papel como Melisandre em Game of Thrones, confirmou no Instagram Stories que ela e Guy Pearce, seu parceiro de longa data, não são um casal “há anos”.

Esta revelação seguiu-se aos comentários recentes de Pearce referindo-se à sua ex-esposa Kate Mestitz como o “maior amor da (sua) vida”. Van Houten esclareceu que embora não estejam mais envolvidos romanticamente, eles continuam amigos íntimos e co-pais dedicados de seu filho, Monte. (através Nós semanalmente)

A declaração de Van Houten foi acompanhada por uma foto alegre dela e de Pearce com um hamster sobreposto, simbolizando a dinâmica familiar. Ela enfatizou sua colaboração contínua na criação de Monte e o descreveu como “o verdadeiro amor de nossas vidas”. A atriz holandesa raramente fala sobre sua vida pessoal, mas respondeu às especulações da mídia após o recente caso Pearce. o guardião entrevista. Nessa entrevista, Pearce refletiu sobre seu casamento anterior e seu papel como pai.

O casal se cruzou pela primeira vez no set do filme Brimstone em 2015. A dupla começou a namorar no mesmo ano, após o divórcio de Pearce de Mestitz, sua esposa há 18 anos. Receberam o Monte em 2016.

A recente separação deles foi uma surpresa para muitos fãs, já que especulações sobre o casamento deles surgiram antes, quando Pearce foi vista usando um anel no dedo anelar no Gotham Film Awards de 2024. Apesar da separação como casal, sua abordagem colaborativa na criação dos filhos foi recebida. elogios dos fãs.

Pearce, um célebre ator australiano, compartilhou em entrevistas como a paternidade afetou profundamente sua vida e chamou Monte de seu “maior amor” agora. Ambos os atores expressaram seu compromisso de permanecer perto do filho. Eles navegam pelas mudanças da vida preservando a dinâmica familiar.