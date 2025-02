Carlo Conti: “Após 40 anos, ele retorna a Sanremo e Duran Duran ‘

“Acabamos de fechar e temos ok definitivo, porque depois de 40 anos Duran Duran, um grupo musical extraordinário ontem hoje e amanhã, banda atemporal, convidados muito bem -vindos da terceira noite, voltarão a Ariston na noite de quinta -feira. O diretor artístico do festival Carlo Conti Lives vive no TG1 em 20º lugar e observa que todos surpreendem “efeitos especiais”.

“Fantastic Carlo, All Crazy for Simon Le Bon” corresponde ao professor explicando que “hoje também é o dia do novo Jingle 2025” All of Italy “Festival de Gabry Ponte” e criando um motivo conectado pelo folclore italiano ouvindo eletrônico Ritmo com bandolim, pandeiro e acordeão. E Conti corresponde à risada: “É claro que eu escolhi, mas enquanto isso eu vivo Duran Duran”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA