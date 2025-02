“Edoardo Bove será o convidado da última noite do festival de Sanremo”: Carlo Conti em ANSA confirma isso. O meio -campista da Fiorentina, que foi 1 de dezembro contra a Inter contra a Inter, que o forçou a se submeter a atingir e deixar o futebol jogar por enquanto, aceitou o convite do diretor artístico. “Liguei para ele – dizendo a Conti – e perguntei se ele estava satisfeito em nos visitar no festival. Ele imediatamente me disse que sim ”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA