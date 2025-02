Carlos Pen disse depois que Persja não pode derrotar a Persib Bandung

VIVA – Purse Yakarta não conseguiu manter a vantagem divertindo o Persib Bandung na partida contínua da Liga 1 2024/2025.

Compeite no Patriot Candrabhaga Stadium, Bekasi, domingo, 16 de fevereiro de 2025, Tigre Kemayoran foi retido para um empate por 2-2 pela Persib.

De fato, Persija liderou por 2 a 0 no primeiro tempo através de Gustavo Almeida 33 minutos e firme Andika 39 minutos

Após o jogo, o treinador do Yakarta, Carlos Pena, disse que sua equipe teve que estar satisfeita com esse resultado.

Segundo ele, esses resultados não devem ser necessários se as crianças envelhecidas puderem manter uma vantagem de 2-0 na primeira rodada.

“Entre as duas equipes, jogamos melhor no primeiro turno. Conseguimos roubar a oportunidade, mas não conseguimos manter a vantagem no segundo tempo”, disse Pena após o jogo.

Ele explicou que os Kemayoran Tigers estabeleceram a vitória no partido, para reduzir a diferença nos pontos de Persibe, que estava no topo da classificação.

No entanto, as crianças adotivas de Bojan Hodak podem roubar pontos quando viajam, porque aproveitam os jogadores anfitriões.

“Após esse empate, acho que eles mantêm sua distância, apesar de continuarmos perseguindo -os e fornecendo felicidade a Jakmania, mas o resultado final deve ser aceito”, disse o treinador espanhol.

Embora ele tenha vencido apenas um ponto em casa, a caneta quer que as crianças reprodutivas permaneçam otimistas para ver os próximos jogos.

Os resultados do partido fortalecem cada vez mais a Persib Bandung para embolsar 50 pontos. Enquanto perseguir, deve sair de um intervalo para o quarto lugar, coletando 40 pontos.