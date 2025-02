Carne de porco de pedra nos preços de Pudukottai de M-Sand e P-Sand; Atividades de construção do Touchi recebem sucesso

O preço de uma carga de caminhão M-Sand (quatro unidades) aumentou para ₹ 20.000 de ₹ 16.000 que afetam os trabalhos de construção no Touchi. | Crédito da foto: Moorthy M

A revisão ascendente das taxas de areia fabricada (M-SARD), a areia fabricada em gesso (P-Sand) e os metais azuis por pedreiras de pedra em Pudukottai chegaram à indústria da construção em Tuchi.

M-Sand e P-Sand têm sido amplamente utilizados para trabalhos de construção por construtores e engenheiros desde o fechamento da maioria das pedreiras de areia nos distritos de Cauvery e Kollidam em Tuchi, Karur e Thanjavur em 2017, após uma ordem de uma ordem de ordem de O Madurei Bank of Madras High Cut. Embora alguns construtores ainda preferam usar areia para brincar, mas acham difícil obter areia, eles são forçados a depender de M. Sand e P. Sand. Eles recebem das pedreiras nos distritos de Karur, Perambalur e Pudukottai.

Além da demanda pela indústria da construção, as pedreiras atendem à demanda de colocar estradas rurais e rodoviárias. Os contratados também usam poeira de pedreira para construir drenagem, paredes compostas e outras estruturas.

Nesse cenário, os fabricantes de areia M em Pudukottai aumentaram os preços.

Segundo as fontes, o preço de uma carga de caminhão M-Sand (quatro unidades) aumentou para ₹ 20.000 de ₹ 16.000. Da mesma forma, o preço de uma carga de areia P aumentou para ₹ 24.000, de ₹ 20.000. O preço dos metais azuis também aumentou para ₹ 4.000 por unidade de ₹ 3.200. Os transportadores de caminhões afirmam que não houve mudanças nos custos de transporte. O forte aumento se deve apenas a uma decisão coletiva dos proprietários de trituradores.

“Os metais M-Sand, P-Sand e Blue aumentaram ₹ 1.000 por unidade, em média. Não aumentamos as acusações de transporte ”, diz um operador de transporte da Touchi.

As fontes acrescentaram que os transportadores cobram ₹ 4.500 a ₹ 5.000 pelo transporte de quatro unidades de M-Sand ou P-Sand. Isso significa que a taxa de quatro unidades M-Sand custará ₹ 25.000 em Truchi. No entanto, diz-se que os fornecedores em Karur continuam fornecendo M-Sand nos preços feitos em fevereiro de 2024.

Os construtores e contratados consideram que a revisão ascendente média da M-Sand é de 20 a 25 e é anormal. Eles temem que as pedreiras de pedra em Karur também estejam contemplando a revisão ascendente, levando o exemplo de seus colegas em Pudukottai.

“Descobrimos que as pedreiras de pedra produzem altos aumentos nos preços a cada ano. Isso afetará a indústria da construção com força. O monopólio é o principal motivo para aumentar as taxas ”, diz M. Selvakumar, empreiteiro de engenharia em Nochiam.