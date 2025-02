Caro Casa, Trabalhador é necessário 11,6 anos de salário para comprá -lo, gerente 4

A compra de uma casa agora é um luxo que cada vez menos italiano pode pagarCom os preços no setor imobiliário, aumentando acentuadamente e crescendo ainda mais em 2025. Dados em mãos, em média 16,1% na compra da casa hoje. E uma média de 11 anos de salário para comprar um apartamento com uma área de 80 metros quadrados não é suficiente para um trabalhador.

A estrutura resulta de um estudo realizado pelo Centro de Treinamento e Pesquisa no Campo de Consumo (CRC) em cooperação com os Assuntos. A investigação compara os preços das casas nas principais cidades italianas e enfatiza diferenças muito fortes nessa área. Milan aparecerá como a vila mais cara, Com mais de 5.400 euros por metro quadrado e sonho de casa cada vez mais deficiente. Florence segue (4.365 euros) e Bolonha (3 566). Entre as grandes cidades estão as mais baratas até agora, os municípios Perugia (1.299 euros) e L’Aquila (1.451 euros), enquanto Triest é uma cidade onde mais preços aumentam em comparação com 2019, com um aumento de 50 % por seis anos. Entre grandes municípios monitorados apenas Gênova registra uma redução no custo de um metro quadrado, com -3,7% em 2019.

As análises de pesquisa, em particular, o número de salários necessários para a compra de imóveis, de acordo com a categoria profissional do comprador. De acordo com as projeções baseadas em salários líquidos médios na Itália, se o trabalhador necessário tiver 11,6 anos de salário para cobrir os gastos na compra de uma casa de 80 metros quadrados, anúncio O funcionário dura 9,7 anos, enquanto o gerente de 4 anos.

Também neste caso, as diferenças na área são muito grandes: em Milão, o trabalhador deve levar em consideração 23,3 anos de salário para comprar uma casa, em Florença, 18,8 anos, em Bolonha 15.3. “Em algumas cidades para comprar uma casa, tornou -se malsucedida, não se você não tiver um capital enorme”, diz o presidente Assotenti, Gabriele Melluso, e explica como o mercado imobiliário é caracterizado por um forte desequilíbrio entre oferta e demanda.

Isso, especialmente em alguns municípios, “leva os preços a um aumento de estrelas, enquanto em outras cidades testemunhamos a transformação de imóveis que foram previamente destinados ao uso em acomodações em instalações de acomodação, que alimentaram uma situação de emergência com efeitos diretos no custo de comprar casas “.

