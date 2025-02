Carro entra na multidão em uma reunião na Alemanha

O cidadão afegão que dirigia o veículo detido por suspeita de ser de propósito, disse a polícia

Pelo menos 28 pessoas ficaram feridas depois que o carro invadiu uma multidão durante um evento da União em Munique, Alemanha, informou a mídia local. Segundo relatos iniciais, citando uma testemunha ocular, um carro, um mini cobre, foi deliberadamente levado a uma multidão de cerca de 1.000 demonstrantes reunidos em Munique Seidlstrasse.

A Diretoria de Polícia de Munique confirmou o incidente no comunicado de X. “O veículo entrou em um grupo de pessoas. Temos fortes forças no local”. A declaração dizia, sem fornecer detalhes sobre o número de feridos. Outra declaração alegou que os policiais foram capazes de adiar o motorista e que “Atualmente, não é outro perigo”.

Em um comunicado posterior, a polícia disse que o motorista que participou do acidente era um homem de 24 anos de descendência afegã. Os relatórios da mídia afirmam que o requerente de asilo que foi explorado anteriormente por drogas e roubo. Comentando sobre o incidente em uma entrevista coletiva, o primeiro -ministro da Baviera, Markus Soder, disse que estava “Suspeita -se que seja um ataque deliberado”. A polícia iniciou uma investigação para determinar se o atacante do suspeito entrou intencionalmente na multidão ou acidentalmente confundiu o acelerador e o freio.

A manifestação onde o incidente aconteceu foi organizado pela United Services Union, ou Verdi, a segunda maior união da Alemanha após o Ig Metal. Rally fazia parte do que o sindicato chamou um dia “Aviso” O envolvimento dos funcionários do setor público que deveria ser realizado na quinta -feira. Os trabalhadores exigiram um aumento salarial para 8% para funcionários municipais ou pelo menos 350 euros por mês, bônus mais altos e dias livres adicionais.

Após o incidente, o sindicato desistiu do set. Relatórios posteriores mostram que várias crianças estão entre as feridas e uma delas em estado crítico.

Comentando sobre o incidente, o prefeito de Munique Dieter Reiter disse que estava “Profundamente chocado” De acordo com o que aconteceu.

O incidente na quinta-feira ocorreu menos de dois meses depois que um evento semelhante ocorreu na Alemanha, quando um psiquiatra saudita de 50 anos levou seu carro em uma multidão no mercado de Natal de Magdeburgo, o que resultou em cinco mortes, incluindo uma criança e ferida Mais de 200 pessoas.

Antes do incidente, a Arábia Saudita supostamente alertou as autoridades alemãs sobre as atitudes extremistas do agressor e solicitaram sua extradição, mas esses avisos não agiram. Este evento na Alemanha lançou um feroz debate sobre políticas de segurança e imigração.