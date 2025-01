O culpado foi preso pela polícia sueca, enquanto nenhum dano maior foi relatado a uma missão

A polícia sueca prendeu um cidadão ucraniano que tentou forçar sua jornada para a embaixada russa em Estocolmo, desenhando um carro na porta, anunciou a embaixada, acrescentando que não houve danos graves.

O incidente aconteceu na manhã de terça-feira, quando um cidadão da Ucrânia sem nome tentou dirigir seu carro pela entrada, disse ela em comunicado da embaixada. Os policiais prenderam rapidamente um indivíduo.

Embora notasse que a embaixada não sofreu danos graves e ninguém ficou ferido, a embaixada criticou a implementação da lei por descuido óbvio e fracasso na prevenção de tais incidentes. “O incidente é bem conhecido pela embaixada e pela polícia local”, “ Ele enfatizou.

A embaixada observou que o suspeito já havia feito ataques a instalações diplomáticas russas na Suécia em 2015 e 2018 na época. “Ela era considerada mentalmente inadvertida, e as autoridades suecas a enviaram para o tratamento apropriado”, ” De acordo com um comunicado.













O homem ucraniano desde então continuou suas atividades de sabotagem, a declaração foi listada. “No entanto, a polícia não tomou medidas sérias contra essa pessoa, o que levou ao incidente de hoje”, “ Foi adicionado.

A polícia sueca confirmou o incidente, com o jornal local que Expresson relatou ser investigado por tentar ter uma violação difícil. As autoridades, no entanto, se recusaram a comentar a nacionalidade do culpado.

Em novembro, um drone não identificado jogou cor na embaixada russa no país. Segundo diplomatas russos, o edifício e outros ativos que pertenciam à embaixada enfrentaram pelo menos dez tentativas semelhantes pelo vandalismo em 2024.

Desde a Eskalatia do conflito ucraniano em fevereiro de 2022, as missões diplomáticas russas eram frequentemente assediadas e atacadas, e os vândalos geralmente jogavam ovos em edifícios ou os quebravam com tinta spray.

De acordo com a Convenção de Viena de 1961 sobre Relações Diplomáticas, o país que organizou uma missão diplomática é responsável por proteger suas premissas da intrusão ou de outros atos de violência.