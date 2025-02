Yakarta, vivo – A exposição do Salão Automóvel da Indonésia (IIMS 2025), que dura até 23 de fevereiro em Jiexpo Kemayoran, Central Yakarta, exibirá novamente veículos de combate de propriedade do Exército, atualmente usado para treinamento.

Não no meio do caminho, existem quatro veículos ao mesmo tempo em exibição. Existem dois Panzer V-150 AP, Panzer Anoa 6×6 Tipo Panzer Command feito por Pt Pindad e P6 Atav (All -Terrain Ataque Veículo).

Sabe -se que a presença de um veículo de combate pertencente ao TNI no IIMS 2025 pretende fornecer educação ao público sobre a função dos veículos, juntamente com um meio de fotografias.

 TNI MEJENG TNI CONTUCE CAR NO IIMS 2025

“Esses veículos estão presentes como uma introdução à comunidade, desde o início até o IIMS 2025, também foi muitos que continuaram pedindo fotos juntos também. Então, demos uma breve educação”, disse um membro do TNI do The TNI do TNI que para de guarda na cabine traseira do veículo tático para VIVA na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025.

Embora ambos sejam usados ​​para o estado de guerra ou combate, os três modelos mostrados têm suas respectivas funções.

“Para este P6 ATA fabricado pela SSA Tangerang e com uma capacidade de 4 pessoas, isso é usado para batalhas da cidade, as batalhas florestais também podem. Se você precisar de um movimento rápido, use isso”, disse ele.

Enquanto o modelo ANOA 6X6 é dedicado aos comandantes e com uma capacidade de 8 passageiros.

“Anoa 6×6 é um carro de combate para a cidade, seu peso é de 12 toneladas, é usado especificamente para os comandantes. Este também é um anti -cebona, mesmo que a bomba seja mentalmente mentalmente. A colocação deste veículo está no batalhão 201, East Yakarta e o total como um todo, existem 10 sim “, continuou o membro do TNI.

Enquanto o outro modelo de exposição, Panzer V-150 AP, é usado para acomodar soldados no caso de guerra.

“Este V-150 AP Panzer tem uma capacidade de 12 pessoas e é usado especificamente para acomodar soldados se houver uma guerra. Isso é feito nos Estados Unidos em 1971 e é enviado para a Indonésia em 1973”, disse ele.

Mudando para as especificações desses três veículos de guerra, para o Panzer V-150 AP é capaz de atravessar até 60 cm, pendente de até 60 %. A velocidade máxima deste veículo atinge 99,9 km/h com um raio de ação na estrada até 643 km e apoiado por uma capacidade de 300 litros de tanque de combustível.

Em seguida, o modelo 6×6 ANOA fabricado pelo PT Pindad usa um 6 Cynault MD7 equipado com água e geladeira intercooled, produzindo uma potência máxima de 320 hp a 2.300 rpm e o torque máximo atinge 1.200 nm a 1.200- 1.700 rpm.

Com a transmissão automática do modelo ZF 6HP502, este veículo possui 6 velocidades avançadas e 1 para trás. Para rendimento, este veículo pode atingir uma velocidade máxima de 90 km/h com um raio de 10 metros.

Outras capacidades operacionais incluem subir até 60% (30,69 graus), a capacidade de navegar até 1,5 metros e a distância atinge 600 km. Além disso, este veículo possui um ângulo de inclinação de 35% (16,69 graus), o ângulo vem 45 graus e o ângulo dos 45 graus esquerdo.

Finalmente, o modelo P6 ETAV foi projetado por PT Surya Sentra Ekajaya (Defense SSE) em colaboração com o trabalho de moda. Impulsionado por um motor turbo a diesel de 4.500 cc de 4 cilindros, este veículo é capaz de produzir 142 hp a 3.400 rpm e um torque máximo de 343 nm a 2.800 rpm.

Com uma capacidade de tanque de combustível de 120 litros, este veículo possui uma potência de cruzeiro de até 500 km e uma velocidade máxima de 120 km/hora. Este veículo foi projetado para apoiar operações militares em vários campos com alta mobilidade e durabilidade ideal.