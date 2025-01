Carros elétricos Chery J6 vendidos, muitos consumidores estão dispostos a sangrar por meses

VIVA – A PT Chery Sales Indonésia (CSI) vende oficialmente Chery J6 desde 22 de novembro de 2024. O SUV de estilo elétrico no estilo automóvel é um produto ICAR 03 que foi introduzido em julho do ano passado na forma de conceitos.

A Chery J6 é oferecida em várias variantes, atualmente o preço é de RP505 milhões de RWD (tração traseira), IWD (Smart Wheel Traction) tipo RP565,5 bilhão, RWD Phantom Edition RP548 milhões e IWD Phantom Edition RP.

IWD é o seu idioma para abandonar quatro carros elétricos. Com relação às especificações, a bateria incorporada no tipo de condução traseira com uma capacidade de 65,69 kWh com uma distância de 418 km.



Quanto à versão de quatro rodas da bateria, é maior, que é de 69,77 kWh com a capacidade de cruzeiro reivindicada em 426 km. Quanto a todas as variantes, elas têm uma velocidade máxima a 150 km por hora.

Mas a questão da força é certamente diferente, a versão de quatro rodas é equipada com dois motores elétricos que podem produzir uma potência de 275 hp. Convide -o do silêncio a 100 km por hora, leva 6,5 ​​segundos.

Enquanto as variantes traseiras da roda de roda têm apenas 184 hp e 220 nm de torque, mais de 100 km por hora, ele tem 10,5 segundos.

Curiosamente, o carro elétrico possui 8 modos de condução para ajustar as condições da estrada, a saber, eco, normal, esportivo, escorregadio, enlameado, cheio de buracos, praia, toda a estrada e costume que podem ser ajustados.

Para o sistema de segurança, a Chery também incorpora a tecnologia do ADAS System0 Assistant System0, na qual há uma série de recursos avançados para facilitar os motoristas ao dirigir.

A função tecnológica pode impedir que o carro saia das marcas rodoviárias, a frenagem automática, seguindo o veículo na frente sem controle do motorista, onde o carro corre sozinho, lendo o objeto que está se aproximando, etc.

As dimensões de Chery J6 têm um comprimento de 4.406 mili metros, largura de 1,910 mm e uma altura de 1.715 mm. Para apoiá-lo em operação em vários campos, a suspensão frontal do modelo MacPherson Strut e a parte traseira do multi-link.

Com essas especificações e em um design diferente de carros elétricos em geral, J6 conseguiu anestesiar o povo indonésio. Como visto no número de pedidos de veículo ou SPK por mês.

“Agora a SPK Chery J6 por mês é de 1.500 unidades em todo o país”, disse o diretor de vendas da PT CSI, Budi Darmawan, em Yakarta, sexta -feira, 24 de janeiro de 2025.

Segundo ele, a presença de J6 como o segundo carro elétrico na Indonésia tornou -se um fenômeno único, porque este produto é vendido bem fora do Soaptabek. Um exemplo está na área de Makassar e Medan.

“De fato, este carro elétrico é vendido fora da cidade porque tem uma AWD alta e uma distância do chão. Makassar era um mercado de EV muito pequeno agora que muitas pessoas compraram J6. Medan também é uma grande demanda e até uma concessionária pode ter 90 unidades por mês e temos dois distribuidores em Medan “, disse ele.

Embora o J6 tenha sido feito em nível nacional usando a fábrica do PT Motor Indonésia em Pondok Ugu, Bekasi, sua capacidade de produção não conseguiu atender à demanda do mercado porque o objetivo passa.

“Para este mês, 520 unidades J6, enquanto o número SPK tem 1.500 metros de sangramento por quase 3 meses”, disse ele.

Com base nos dados da Associação Indonésia da Indústria Automotiva (Gaikindo), Chery J6 as vendas da fábrica em 585 unidades no período de novembro a dezembro de 2024 contribuíram com duas variantes.

Para J6 com tração traseira, 295 unidades são vendidas e quatro motoristas de rodas ou AWD venderam 290 unidades. Isso significa que ainda existem milhares de unidades que não foram enviadas aos consumidores se forem vistas no espelho da quantidade de ordens.