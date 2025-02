Carros na multidão em Munique, 28 feridos. O atacante desembarcou na Calábria em 2016

Já é um filme, um pesadelo que volta para repetir e dá alívio aos alemães. Em Munique, na multidão no coração da cidade, durante o sindicato e 28 pessoas, duas das quais agora estão em perigo da vida, não deixam carros. Até uma criança pequena. Afeganistão com 24 anos parou no fato de que o requerente de asilo com precedentes. Ele publicou um relatório islâmico no site antes da reunião.

O enorme ataque na República Federal ocorreu dez dias após a votação, no meio da campanha eleitoral do centro sobre a questão dos migrantes, entre vazamentos conjuntos, escândalos, venenos e protestos. E na cidade blindada, em uma conferência de segurança no começo amanhã com os chefes de estado e ministros vindos do planeta. É o segundo ataque em menos de um mês, o terceiro desde dezembro. Há pessoas que alertam sobre esta “cerimônia”, e aqueles que gostam de líderes ultra -acreditam falam de “esquema, sempre o mesmo que se repete”. O último carro que caiu na multidão era um carro de um médico saudita que simpatizava com o AFD no mercado de Natal em Magdeburg. Enquanto 22 de janeiro, no parque da Baviera, em Aschaffenburg, duas pessoas, incluindo um garoto de dois anos, foram mortas pelas mãos de uma jovem faca de cozinha armada afegã.

Hoje é o terror de volta. No centro histórico da capital da Baviera, a União Verdi foi acompanhada por um carro da polícia às 10h30 às 10h30. De repente, no entanto, o Mini Cooper branco excedeu o veículo dos agentes, acelerou com gás completo e em plena parte da procissão na íntegra. Pânico, gritos, dezenas de lesões, carrinho de bebê no chão e, de acordo com os primeiros relatórios emitidos imediatamente após o prefeito, várias crianças estariam envolvidas. A polícia respondeu atirando contra o atacante Fahrad N., que foi parado e levado ao hospital. Segundo o ministro do Interior, Joachim Herrmann, apenas a velocidade da polícia foi impedida. Enquanto ele era o governador da terra, Marcus Soeder, que definiu o incidente “provavelmente ataque”.

“Algo tem que mudar na Alemanha, não podemos passar de um ataque para outro”, de acordo com o candidato principal do candidato a CDU Friedrich Merz. “Um ataque aterrorizante”, ele o definiu logo após o chanceler Olaf Scholz e anunciou qualquer indulgência sem reservas, o gerente deve ser punido e deve deixar o país “. Merz também interveio: “A segurança das pessoas na Alemanha está no primeiro POSO para nós. Impormos o direito e a ordem de maneira coesa. Todos na Alemanha devem se sentir seguros ”. Na vantagem indiscutível das semanas em pesquisas de opinião pública, o líder da CDU já está falando sobre o chanceler, enquanto Alice Wediel irrita: “Isso não acontecerá conosco. Armazenamos verificações de fronteira imediatamente. Descargas! Descargas! Suficiente!”. O clima é uma lâmpada.

Enquanto isso, em Mônaco, os ferimentos foram resgatados e hospitalizados em várias clínicas e hospitais na capital. Ele revistou o apartamento de um jovem afegão que morava em uma casa com mais famílias. E verificou -se que o jovem chegou à Alemanha em 2016 depois que ele desembarcou na Calábria, onde foi identificado e fotóselado, e disse que tinha 15 anos. Então, antes de passar pela fronteira, sua presença em Brescia foi registrada. A Alemanha rejeitou o pedido de asilo, mas de acordo com o ministro do Interior da Baviera, Herrmann, no entanto, o Ministério da Imigração obteve uma suspensão. Ele já era conhecido pela polícia por roubo e posse de drogas e, de acordo com um Spiegel semanal, publicou uma formação islâmica em suas redes sociais.

O choque entre os alemães é tangível: até a tragédia de hoje poderia ter evitado. E esse risco de que, em 23 de fevereiro, tenha um peso e, eventualmente, prefere o Ultradecay. Mesmo depois e apesar dos maciços protestos de centenas de milhares de pessoas, em todo o país que se rebelaram contra a abertura fornecida pela CDU de Merz diretamente para apertar os migrantes no Parlamento.

Agência ANSA Agência ANSA Sangue acordado na Alemanha, anterior – Notícias – ANSA.it Ataques de faca e carro na multidão, muitos casos em um ano (ANSA)

Reprodução reservada © Copyright ANSA