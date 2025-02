Carta de ameaça de bomba encontrada a bordo do voo internacional em Ahmedabad; sonda

Uma carta de ameaça de bomba foi encontrada a bordo de um voo internacional que chegou aqui na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025) da manhã, o que levou as autoridades a procurar no avião, disse um funcionário.

O funcionário disse que nada suspeito foi encontrado até agora no vôo Jeddah-Ahmedabad, que pousou no Aeroporto Internacional Sardar Vallebhbhai Patel.

A Polícia Local, o Esquadrão de Detecção e Deleção de Bombas (BDDs) e as agências de segurança registraram o avião depois que a carta de ameaça foi encontrada sob um assento, disse Sharad Singhal, Polícia Conjunta do Comissário, filial de crimes.

Ele disse: “Um voo que transportou passageiros de Jeddah desembarcou no aeroporto de Ahmedabad pela manhã. Depois que todos os passageiros estavam à vista, a equipe de limpeza encontrou uma nota com uma ameaça de voar no voo. A polícia local, juntamente com as agências de segurança, começou a investigação. O funcionário disse que os especialistas forenses também foram chamados a coincidir com pegadas digitais e redação de passageiros para verificar se algum deles estava por trás da lei.

“Vamos verificar as pegadas digitais e a escrita à mão de cada passageiro. A partir de agora, nada suspeito foi encontrado”, acrescentou.