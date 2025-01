Cartazes de personagens da Opus convidam você para o ‘evento do século’ da A24

A24 lançou os pôsteres dos personagens de seu próximo filme de terror. obraestrelando o premiado ator John Malkovich como um líder de culto de celebridades. Programado para lançamento nos cinemas em 14 de março de 2024, o próximo filme marca o primeiro longa de terror da empresa independente em 2025.

Opus é escrito e dirigido por Mark Anthony Green. Além de Malkovich (mais conhecido por seus papéis em Ligações Perigosas, Bird Box e mais), o filme também é estrelado por Ayo Edebiri de The Bear, Juliette Lewis de Yellowjackets, Murray Bartlett de The White Lotus, Stephanie Suganami de Power Book II: Ghost, Beef’s Jovem Mazino, Amber Midthunder de Prey e Tony Hale de Veep.

Você pode conferir os pôsteres dos personagens recém-lançados abaixo:

Do que se trata o Opus?

Opus girará em torno do tão esperado retorno de uma estrela pop icônica depois de desaparecer dos olhos do público por décadas. Num evento descrito como uma “experiência única na vida”, o ambicioso jovem escritor Ariel Ecton (interpretado por Edebiri), em busca da história perfeita, recebe um convite para ir ao complexo isolado de Alfred Moretti (interpretado por Malkovich). . Ela logo descobrirá o que realmente está por trás do retorno de Alfred enquanto está cercada por jornalistas e pelo culto de seguidores da celebridade.

“Um jovem escritor é convidado para visitar o complexo remoto de uma lendária estrela pop que desapareceu misteriosamente há 30 anos. Cercada pelo culto de bajuladores e jornalistas bêbados da estrela, ela se encontra no meio de seu plano distorcido”, diz a sinopse da Opus.

Opus é apenas uma adição à crescente coleção de recursos de terror do A24. Outros títulos produzidos sob a referida empresa incluem Under The Skin, The Witch, Green Room, Hereditary, Midsommar, The Lighthouse, It Comes at Night, The Killing of a Sacred Deer, a trilogia X, Bodies Bodies Bodies, Talk to Me. e I Saw Television Shine, entre outros.

Opus chega aos cinemas em 14 de março.