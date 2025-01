Cartéis mexicanos abrem fogo de patrulhas de fronteira americana – Fox News

Os agentes da American Border Patrol estão sob fogo de suspeitos de cartel mexicano no sul do Texas durante uma tentativa de travessia ilegal de fronteira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou uma emergência nacional na fronteira com o México na semana passada e enviou o exército em vários cruzamentos, enquanto tentava deportar os potenciais milhões de pessoas no país ilegalmente.

“Os agentes de patrulha de fronteira perto de Fronton, (Texas), On (México) receberam alta por suspeitos de armas, quando um grupo de estrangeiros ilegais trazidos pelo rio”. Fox News Bill Melugin relatado Na segunda -feira à tarde, afirmando várias fontes para fazer cumprir a lei.

“Disseram -me (patrulha de fronteira) devolveu o fogo, ninguém atingiu um lado e que os estrangeiros ilegais falharam”, “ Melugin adicionado.

De acordo com o Departamento de Segurança Pública do Texas (DPS), um porta -voz do tenente Chris Olivarez, o exército mexicano implantou veículos blindados do outro lado do Rio Grande, fornecendo fotos de supervisão de drones.













Tais respostas são rotineiramente, de acordo com Melugin, que observou que o exército mexicano às vezes é “Vem em rifles que piscam se as pessoas armadas ainda estão lá” e que ele viu “Alguns vídeos de drones malucos” do DPS ao longo dos anos retirados do lado dos EUA.

O Fronton é uma comunidade de menos de 200 habitantes perto do rio que se divide do México. Por outro lado, o estado mexicano de Tamaulipas, Home, há alguns cartéis de infame tráfico de drogas e pessoas. O Gulf Carter, com sede em Matamor (CDG) e seus subordinados como Los Zetas, foram os mais notórios, embora Jalisco the New Generation (CJNG) e os cartéis de Sinalo tenham caído em seu território nos últimos anos.













No primeiro dia no poder, Trump ordenou que o Departamento de Estado Americano, Tesouro, Justiça, Segurança Interna e Comunidade de Inteligência se preparasse para a nomeação de um cartel como “Organizações terroristas estrangeiras”. Essas tags são esperadas em meados de fevereiro mais cedo.

O Texas tentou determinar a fronteira em torno de Fronton nos últimos anos, citando a falta de vontade do governo federal ou a incapacidade de interromper os cruzamentos ilegais. O governo anterior alegou que a implementação da fronteira era a questão exclusivamente federal e bloqueou os esforços estaduais nesse sentido.