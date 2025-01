Cartunista Darrin Bell preso e acusado de posse de pornografia infantil

Darrin BellO cartunista vencedor do Prêmio Pulitzer foi preso após uma investigação relacionada à posse de material ilegal. As autoridades vincularam Bell a alegações graves relacionadas ao conteúdo digital sob as leis recentemente implementadas.

Aqui está o que sabemos sobre a prisão e acusações contra o aclamado cartunista.

Darrin Bell é preso por suposta posse de pornografia infantil

O Gabinete do Xerife do Condado de Sacramento prendeu Darrin Bell, cartunista vencedor do Prêmio Pulitzer, em 15 de janeiro de 2025, na Califórnia, por posse de pornografia infantil, incluindo material gerado por computador.

FAMOSO CARICATISTA PRESO POR POSSE DE MATERIAL DE ABUSO SEXUAL INFANTIL (PORNOGRAFIA INFANTIL)

Os detetives de crimes contra crianças na Internet do Vale de Sacramento (ICAC) conduziram uma investigação após uma denúncia do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC)… pic.twitter.com/PYpXozrvwk – Xerife de Sacramento (@sacsheriff) 16 de janeiro de 2025

Os investigadores vincularam Bell, 49, a uma conta online que compartilhou 134 arquivos contendo material de abuso sexual infantil (CSAM). Uma busca em sua residência revelou evidências adicionais, incluindo CSAM gerado por IA, que levou à sua prisão.

As autoridades do condado de Sacramento fizeram sua primeira prisão sob uma nova lei da Califórnia, em vigor em 1º de janeiro de 2025, que criminaliza CSAM gerado por IA. As autoridades estão mantendo o Sr. Bell na prisão principal do condado de Sacramento sob fiança de US$ 1 milhão. Ele comparecerá ao tribunal em 17 de janeiro. As autoridades retiveram sua foto de reserva devido à lei estadual. Não está claro se o Sr. Bell obteve representação legal.

Darrin Bell ganhou destaque como o primeiro artista negro a ganhar o Prêmio Pulitzer de cartoon editorial em 2019, reconhecido por seu trabalho abordando questões políticas e sociais. Seus quadrinhos distribuídos, “Candorville” e “Rudy Park”, apareceram em diversas publicações. Ele também é autor de uma história em quadrinhos, The Talk, que reflete sobre suas experiências de crescimento em Los Angeles. Além de suas realizações profissionais, o Sr. Bell é pai de quatro filhos. (através O jornal New York Times)

A investigação começou com uma denúncia do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC). Os detetives usaram essas informações para localizar os arquivos incriminadores. Este caso destaca os desafios crescentes de abordar tanto o conteúdo tradicional como o conteúdo gerado pela IA nos crimes de exploração infantil.