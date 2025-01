A confiança do público na mídia herdada diminui, de acordo com a secretária de imprensa presidencial Karolina Leavitt

Administração do presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos membros “Nova mídia” Ocupando um lugar proeminente na sala de impressão da Casa Branca, citando confiança descontraída do público em pontos de venda tradicionais.

A secretária impressa de Caroline Leavitt anunciou uma nova política em suas palavras introdutórias em um briefing jornalista na terça -feira.

“A Casa Branca de Trump conversará com toda a mídia e personalidade, não apenas a mídia herdada sentada nesta sala”, “ Disse Leavitt. Ela ligou para “Jornalistas independentes, podcaster, influencia as mídias sociais e os criadores de conteúdo” Solicitar credenciais.

Leavitt afirmou que aqueles que examinaram seu escritório e o Serviço Secreto são bem -vindos na sala de briefing James S. Brady, na ala oeste, serão bem -vindos. Em um gesto simbólico, um local anteriormente reservado para um dos membros da equipe de impressão será agora chamado “Novo assento de mídia” e dado a “Nova mídia” Jornalista, ela disse.

Mudança de política lida com a situação em que “Milhões de americanos, especialmente os jovens, passaram de lojas de televisão e jornais tradicionais para consumir suas notícias de Podcasta, blogs, mídias sociais e outros meios independentes”, “” Enfatizou Leavitt.













De acordo com a pesquisa da Gallup, Trust in News, ela está constantemente caindo nos EUA desde meados da década de 1970. Nos últimos três anos, muitos americanos – 36% em 2024 – expressaram completa desconfiança na mídia durante a pesquisa. A tendência reflete a erosão mais ampla da confiança nas instituições nacionais, disse Gallup.

O relacionamento de Trump com a mídia principal foi controverso. Republicano marcou alguns espaços de vendas “Inimigos das pessoas” e fornecedores “Notícias falsas.”

A animação se intensificou durante seu primeiro mandato de 2017 a 2021. Por acusações de Russiagate contra Trump, porque jornalistas críticos alegaram que o presidente teve “Collid” com Moscou a ser escolhido. Desde então, a narrativa foi amplamente dividida, incluindo o consultor especial Robert Mueller, que não apresentou nenhuma queixa criminal por apoiar as reivindicações.

Atualmente, a mídia herdada à esquerda está enfrentando desafios significativos, com os principais pontos de venda como MSNBC, CNN e Washington Post, que lutam com as perdas do público e o declínio da receita, o que incentivou a reorganização e a liberação a reduzir custos.