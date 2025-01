Casa Branca aplaude Stellantis: ‘O renascimento da manufatura americana está aqui’

“Sob o governo do presidente Trump, a Stellantis está trazendo 1.500 empregos para Illinois, reabrindo Belvidere e investindo em Detroit, Ohio e Indiana. O renascimento da manufatura americana está aqui. Bem-vindo à era de ouro.” A Casa Branca diz isso sobre X.

Stellantis está apostando nos Estados Unidos de Donald Trump. A montadora anuncia novos investimentos e se torna a primeira das grandes montadoras a tomar a iniciativa nos Estados após a mudança de administração. Estas são ações que “fazem parte do nosso compromisso com o crescimento da produção automotiva e industrial americana”, explicou o diretor de operações da América do Norte, Antonio Filosa, em uma carta aos funcionários, na qual disse que o presidente do grupo, John Elkann, se reuniu com Trump na semana passada. antes da tomada de posse. Elkann, que esteve em Maranello por Hamilton no dia da posse do novo presidente na Casa Branca, “compartilhou nosso entusiasmo sobre o forte compromisso de Trump com a indústria automobilística americana e o que isso significa para os empregos nos EUA e para a economia em geral”. leia na carta de Philos. Elkann também garantiu a Trump que a Stellantis pretende “fortalecer ainda mais” a sua presença industrial nos Estados Unidos e garantir a “estabilidade de uma grande força de trabalho americana”.

Assim, para a Stellantis, o impulso “pró-negócios” de Trump é uma oportunidade para desbloquear milhares de milhões de dólares em investimentos que permaneceram bloqueados durante a era Biden e inaugurar uma nova era de relações sindicais e a nova administração. A montadora tem aproximadamente 66 mil funcionários nos Estados Unidos e possui 12 montadoras, seis de motores, três de transmissões e sete de processamento mecânico.

Entre os investimentos que a Stellantis fará nos EUA está a produção de uma picape de médio porte em Belvidere, Illinois, bem como a produção da próxima geração do Dodge Durango no Complexo de Montagem de Detroit. “Investiremos em Toledo”, acrescentou Filosa, explicando que a Stellantis buscará “tecnologias adicionais e fortes promoções de produtos para o Jeep Wrangler e Jeep Gladiator no complexo de montagem de Toledo e componentes mais críticos para nossa produção em nossa unidade de usinagem em Toledo”. A montadora também planeja “fazer investimentos adicionais em suas instalações de Kokomo” em Indiana, “para produzir o motor Hurricane 4, garantindo que os Estados Unidos serão o local para este trem de força estratégico”. O investimento foi partilhado com o United Auto Workers, o poderoso sindicato dos metalúrgicos norte-americanos, com quem a Stellantis pretende “trabalhar em conjunto para fortalecer a empresa”, assegurou Filosa.

Durante a campanha eleitoral, Trump sugeriu a possibilidade de impor tarifas de 200 a 500% sobre carros fabricados no exterior. E prometeu defender vigorosamente a indústria automobilística dos EUA, que ele acredita ter sido prejudicada por Biden, e Detroit, a capital da indústria automobilística da bandeira americana. Enquanto a Stellantis anuncia investimentos nos EUA, a Fiom CGIL observou: “em Itália, os investimentos prometidos, embora insuficientes, ainda não chegaram e os trabalhadores de muitas fábricas ainda sofrem pesados ​​despedimentos”. O secretário nacional, Samuele Lodi, acrescenta ainda que “enquanto Elkann se encontra com Trump, o governo de Meloni ainda não convocou as festas no Palazzo Chigi, como solicitamos repetidamente”. O secretário-geral da Fim Cisl, Ferdinando Uiliano, espera, portanto, que “o compromisso da Stellantis nos EUA seja agora também assumido na Europa e na Itália”: “A Europa e a Itália devem ser centrais na estratégia da Stellantis e que o que esperamos é que o mesmo compromisso será feito para a produção Maserati e para a Gigafactory Termoli.”

