Casa Branca diz que Israel e Líbano estenderam prazo de retirada de tropas até 18 de fevereiro

Soldados israelenses caminham, após a entrada em vigor de um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, perto da fronteira de Israel com o Líbano, no norte de Israel, em 26 de janeiro de 2025. Crédito da foto: Reuters

A Casa Branca disse no domingo (26 de janeiro de 2025) que Israel e o Líbano concordaram em prorrogar o prazo para as tropas israelenses deixarem o sul do Líbano até 18 de fevereiro, depois que Israel solicitou mais tempo para se retirar ainda mais do prazo estipulado de 60 dias. num acordo de cessar-fogo que pôs fim à guerra Israel-Hezbollah no final de Novembro.

Israel disse que deve ficar mais tempo porque o exército libanês não se posicionou em todas as áreas do sul do Líbano para garantir que o Hezbollah não restabeleça a sua presença na área. O exército libanês disse que não pode mobilizar-se até que as forças israelitas se retirem.

Leia também | Incerteza Reconstrução de nuvens no Líbano após cessar-fogo com Israel

A Casa Branca disse num comunicado que “o acordo entre o Líbano e Israel, monitorado pelos Estados Unidos, permanecerá em vigor até 18 de fevereiro de 2025”. Ele acrescentou que os respectivos governos “também iniciarão negociações para o retorno dos prisioneiros libaneses capturados após 7 de outubro de 2023”. Não houve comentários imediatos dos governos israelense ou libanês. O gabinete do presidente libanês emitiu um comunicado no domingo negando que houvesse uma prorrogação.

As forças israelenses no sul do Líbano abriram fogo no domingo contra manifestantes que exigiam sua retirada de acordo com um acordo de cessar-fogo, matando pelo menos 22 e ferindo 124, informaram autoridades de saúde libanesas.

Os mortos incluíam seis mulheres e um soldado do exército libanês, informou o Ministério da Saúde em comunicado. Houve relatos de pessoas feridas em quase 20 aldeias na área fronteiriça.

Os manifestantes, alguns deles carregando bandeiras do Hezbollah, tentaram entrar em várias aldeias para protestar contra a retirada de Israel do sul do Líbano no prazo de 60 dias estipulado num acordo de cessar-fogo que interrompeu a guerra Israel-Hezbollah no final de Novembro.

Israel disse que deve ficar mais tempo porque o exército libanês não se posicionou em todas as áreas do sul do Líbano para garantir que o Hezbollah não restabeleça a sua presença na área. O exército libanês disse que não pode mobilizar-se até que as forças israelitas se retirem.

Os militares israelenses culparam o Hezbollah por incitar os protestos de domingo.

Afirmou num comunicado que as suas tropas dispararam tiros de advertência para “eliminar ameaças em diversas áreas onde os suspeitos foram identificados”. Ele acrescentou que vários suspeitos próximos às tropas israelenses foram detidos e interrogados.

O desenvolvimento no Líbano ocorre no momento em que Israel impediu milhares de palestinos de retornarem às suas casas no norte de Gaza no domingo, acusando o Hamas de violar um frágil cessar-fogo ao alterar a ordem dos reféns que libertou.

O presidente libanês Joseph Aoun disse num comunicado dirigido ao povo do sul do Líbano no domingo que “a soberania e a integridade territorial do Líbano são inegociáveis, e estou acompanhando esta questão nos mais altos níveis para garantir os seus direitos e dignidade”. Ele os exortou a “exercer autocontrole e confiança nas forças armadas libanesas.” O exército libanês, num comunicado separado, disse que estava a escoltar civis para algumas cidades na zona fronteiriça e pediu aos residentes que seguissem as instruções militares para garantir a sua segurança.

O presidente do Parlamento, Nabih Berri, cujo partido do movimento Amal é aliado do Hezbollah e que serviu como interlocutor entre o grupo militante e os EUA durante as negociações de cessar-fogo, disse que o derramamento de sangue de domingo “é um apelo claro e urgente para a comunidade internacional agir imediatamente e obrigar Israel a retirar-se dos territórios libaneses ocupados.” Um porta-voz dos militares israelenses em língua árabe, Avichay Adraee, postou em Ele apelou na manhã de domingo aos residentes da zona fronteiriça para não tentarem regressar às suas aldeias.

A Coordenadora Especial da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, e o chefe da missão da Força de Manutenção da Paz da ONU, conhecida como Unifil, Tenente-General Aroldo Lázaro, apelaram numa declaração conjunta a Israel e ao Líbano para cumprirem as suas obrigações ao abrigo do acordo de cessar-fogo.

“O facto é que os prazos previstos no entendimento de Novembro não foram cumpridos”, refere o comunicado. “Como se viu tragicamente esta manhã, ainda não existem condições para o regresso seguro dos cidadãos às suas aldeias ao longo da linha azul.” A Unifil disse que mais violência corre o risco de minar a frágil situação de segurança na área e “as perspectivas de estabilidade introduzidas pela cessação das hostilidades e pela formação de um governo no Líbano.” Ele apelou à retirada completa das tropas israelitas, à remoção de armas e bens não autorizados a sul do rio Litani, à redistribuição do exército libanês em todo o sul do Líbano e à garantia do regresso seguro e digno dos civis deslocados em ambos os lados do azul do lados do azul. Linha.

UM PA A equipe ficou presa durante a noite em uma base da Unifil perto de Mays al-Jabal, depois que o exército israelense ergueu obstáculos no sábado, enquanto eles se juntavam a uma patrulha de forças de manutenção da paz. Jornalistas relataram ter ouvido tiros e sons estrondosos na manhã de domingo vindos da base, e as forças de manutenção da paz disseram que dezenas de manifestantes se reuniram nas proximidades.