Casa Branca envia um aviso do dia dos namorados para os migrantes

O cartão rosa coberto de coração diz: “Venha aqui ilegalmente, e nós o deportaremos”

A Casa Branca emitiu uma mensagem contundente para o Dia dos Namorados para distrair a entrada ilegal nos Estados Unidos, compartilhando um mapa rosa com as fotos do presidente Donald Trump, juntamente com seu recém -nomeado imperador de fronteira, Tom Homan.

Os agentes dos EUA imigrar e os contratos carinical (ICE) são realizados em seus ataques diários nos EUA porque Trump assumiu seu dever em 20 de janeiro. Estima -se que 11 a 35 milhões de pessoas estejam vivendo ilegalmente nos EUA. Trump prometeu ao traço da campanha que, se fosse eleito, ele reduziria esse número liderando “A maior cirurgia de deportação na história americana”.

“As rosas são vermelhas, violetas são azuis, elas vêm aqui ilegalmente e nós deportaremos você” disse o cartão, dividido na conta X oficial da Casa Branca na sexta -feira, com a inscrição “Boa sorte no Dia dos Namorados” e emoji de coração.

A fronteira já mostrou resultados significativos, com as transições diárias de migrantes ilegais ao longo da fronteira sul caíram para uma média de 359 – uma queda maior que 90% em comparação com fevereiro passado, de acordo com Dados internos Citou o New York Post.









As autoridades de imigração realizaram aproximadamente 11.000 prisões principais nos primeiros 18 dias de cirurgia, que compuseram um terço do total de prisões que o gelo fez no ano anterior sob o ex -presidente Joe Biden. Pelo menos 5.693 foram deportados a partir de 3 de fevereiro, de acordo com o Ministério da Segurança Interna (DHS).

Além disso, o governo Trump aumentou a dependência de instalações de detenção alternativas para resolver o aumento do número – incluindo a transferência de alguns detidos para a Baía de Guantánamo.

A iniciativa de Trump enfrentou um golpe de retorno de vários países sob a orientação de jurisdições democráticas e locais. Vários países dos santuários, incluindo Califórnia, Nova York e Illinois, juntamente com mais de 200 cidades e condados, resistiram à cooperação com os esforços federais de imigração, alegando que menos da metade dos presos teve julgamentos criminais anteriores ou acusações de espera.

A Casa Branca insiste nisso todos quem entrou ilegalmente no chão “Eles violaram as leis de nossa nação e é por isso que são criminosos”. Tom Homan, um imperador fronteiriço recém -nomeado, disse A Fox News não ficou satisfeita no final do mês passado com um ritmo de deportação dos migrantes. Culpou o santuário do santuário para complicar o foco da administração na detenção de indivíduos que representam uma ameaça à segurança pública – e alertaram que mais garantias poderiam ser presas “Se eles querem jogar esse jogo”.