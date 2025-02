A Rússia foi libertada ontem pelo americano Marc Fogel, um professor que é realizado desde 2021. “Espero que este seja o começo de um relacionamento no qual podemos acabar com essa guerra”, disse o presidente dos EUA, Donald Trump. O ex -prisioneiro chegou aos EUA algumas horas depois e conheceu um magnata que anunciou o lançamento de um novo americano hoje sem adicionar mais detalhes.

