Casamento em massa marcará a feira anual do Templo de Sri Sai Baba que começa no domingo

A terceira feira anual de dois dias do Templo Sri Sai Baba começará na vila de Ibrahimpur, em Shahapur Taluk, no domingo, disse o presidente do Sri Sai Baba Temple Trust, Maharaj Diggi. Casamentos em massa serão organizados durante a feira, acrescentou.

Discursando em uma entrevista coletiva em Yadgir na quarta-feira, Diggi disse que o Ministro das Indústrias de Pequena Escala e Empresas Públicas, Sharanabasappa Darshanapur, inaugurará a feira.

Murugarajendra Swami de Kasa Math em Gurmitkal, MLA Channareddy Patil Tunnur, Raja Venugopal Naik, chefes de vários cães de rua e líderes políticos estarão presentes.

À noite serão realizados programas religiosos e culturais onde as equipes de Comedy Kiladigalu, SaRiGaMaPa, Jodi No 1 e Dance Karnataka Dance apresentarão programas no palco.

Na segunda-feira haverá uma competição de luta livre da qual participarão vários lutadores.

Diggi disse que os casamentos em massa serão organizados antes do início dos programas culturais. Espera-se que mais de 100 casais entrem na vida de casados ​​durante o evento. Até agora, 25 casais registaram os seus nomes.

A confiança do templo tem organizado com sucesso a feira anual e continuado as suas atividades sociais, incluindo o casamento em massa. Ele convocou as pessoas a participarem do evento de dois dias.