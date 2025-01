Casamento entre pessoas do mesmo sexo na Tailândia: casais LGBTQ+ na Tailândia registram seus casamentos no primeiro dia da lei, dando-lhes status igual

Casais LGBTQ+ esperam receber certidões de casamento oficiais, à medida que o projeto de lei de igualdade no casamento do país entra em vigor após um endosso real que efetivamente torna a Tailândia o terceiro território na Ásia a legalizar as uniões entre pessoas do mesmo sexo, em Bangkok, Tailândia, em 23 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: Reuters

Espera-se que centenas de casais LGBTQ+ na Tailândia legalizem seu estado civil na quinta-feira (23 de janeiro de 2025), o primeiro dia em que uma lei que lhes confere os mesmos direitos dos casais heterossexuais entrou em vigor.

A promulgação da Lei de Igualdade no Casamento torna a Tailândia o primeiro país do Sudeste Asiático e o terceiro na Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, depois de Taiwan e do Nepal.

O registro de casamento geralmente é feito nos escritórios distritais, mas na quinta-feira cerca de 300 casais deverão preencher a papelada em uma celebração de gala que durará um dia inteiro no salão de exposições de um shopping center no centro de Bangkok. Espera-se que centenas de outros registrem-se em circunstâncias menos sofisticadas em todo o país.

Projeto de lei de igualdade no casamento na Tailândia

A lei sobre a igualdade no casamento, que foi aprovada em ambas as câmaras do Parlamento, alterou o Código Civil e Comercial para alterar as palavras “homens e mulheres” e “marido e mulher” para “indivíduos” e “cônjuges”. Supõe-se que abra o acesso a plenos direitos legais, financeiros e médicos para casais LGBTQ+.

Os parceiros terão direitos e responsabilidades iguais no tratamento de bens conjuntos, obrigações e deduções fiscais, direitos de herança e benefícios de sobrevivência.

A Tailândia tem uma reputação de aceitação e inclusão, e milhares de pessoas de todo o mundo participam da parada anual do Orgulho de Bangkok. Mas os defensores dos direitos humanos lutaram durante décadas para aprovar uma lei de igualdade no casamento numa sociedade em grande parte conservadora, onde os membros da comunidade LGBTQ+ dizem que enfrentam discriminação na vida quotidiana, embora observem que as coisas melhoraram muito nos últimos anos.

Casais entrevistados no início deste mês por A Associated Press expressaram sua felicidade com a nova lei, mesmo aqueles que já mantinham relacionamentos de longo prazo satisfeitos.

“A implementação da lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo é a prova de que, independentemente do nosso género, todos partilhamos os mesmos direitos humanos básicos em todos os aspectos da lei tailandesa”, disse Kullayahnut Akkharasretthabudh, 38 anos, proprietário de um imobiliário cujo sócio é Juthatip Suttiwong. , 24 anos. um cozinheiro “Também abre caminho para outros países da Ásia, destacando a importância de reconhecer os valores humanos uns dos outros e permitir que todos vivam.”

Patherine Khunnares, 37 anos, web designer, disse que ela e a pesquisadora Vivian Chullamon, 36 anos, “têm um círculo social de apoio, amigos e familiares que nos aceitam como somos e como a pessoa que amamos. O casamento, ao que parece, não é tudo o que nos preenche emocionalmente.

“Em última análise, porém, acreditamos que, como dois seres humanos, devemos ter os mesmos direitos legais básicos que os casais heterossexuais. Somos uma família completa em espírito, mas o reconhecimento legal aliviaria as nossas ansiedades futuras. Afinal, não pedimos nada de especial: queremos apenas uma vida familiar simples e feliz.”

O governo da cidade de Banguecoque disse que organizou workshops para funcionários de todos os escritórios distritais responsáveis ​​pelo registo de casamento. Incluíram conferências para aumentar a consciencialização sobre a diversidade de género e orientação sobre como comunicar adequadamente com aqueles que procuram o serviço. O Home Office ofereceu orientações semelhantes.

“É como se faltasse uma peça do quebra-cabeça”, disse o vice-governador de Bangkok, Sanon Wangsrangboon, em um dos workshops no início deste mês. “A sociedade está pronta. A lei está sendo preparada. Mas a última peça do quebra-cabeça é a compreensão dos funcionários.”