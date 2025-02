Casamento entre SAIP e Subsea7, renda por 20 bilhões

Do casamento cruzado entre o SAIP e o submarino norueguês Subea7, um gigante europeu com renda de 20 bilhões, uma ordem agregada de carteira 43 bilhões e margens operacionais brutas, mais de 2 bilhões. Um novo grupo que terá um escritório registrado em Milão e será lançado na Piazza Affari e terá 45.000 funcionários na Bolsa de Estoque de Oslo, incluindo 9.000 engenheiros. Para esta operação, os atuais acionistas SAIP e Subsea7 terão um capital comum do novo grupo em extensão comum. A operação estabelece uma transferência de 6.688 ações para cada título de propriedade do Subsea7 e os membros deste último serão distribuídos um dividendo extraordinário de 450 milhões imediatamente antes da melhoria. Para o SAIPEM7, as sinergias anuais são de aproximadamente 300 milhões de 3/ou ano desde o terceiro ano, devido ao custo total da integração de aproximadamente 270 milhões.

Para a nova empresa Italo-Norvegers, os acionistas de referência da ENI e do CDP Equity expressaram seu “forte apoio” ao se comprometer a votar a favor da operação. Especialmente o ENI, o CDP Equity e o SIEM Industries, o parceiro Subea7, assinaram um memorando de compreensão para determinar a obrigação de promover a fusão e as condições do pacto parasocial que serão efetivas da melhoria. Com base nos acordos, o Presidente Saipem7 será determinado pelas indústrias da SIEM e pelo CEO dos membros italianos, enquanto o CEO da Saip Alessandro Puliti será nomeado administrador. Os líderes de ambas as empresas “compartilham a crença de que, na criação de um líder global no setor de serviços de energia, há um sólido” racional “, em relação às crescentes dimensões dos projetos dos clientes”.

A operação de acordo com Eni Claudio Descalzi levará à criação de “líderes no mercado global no subaquático e C no mar, o que melhorará seu perfil competitivo, agradecemos – criamos um líder global de grandes valores industriais e tecnológicos”. CEO da CDP Dario ScannapieCo – Trabalhamos em melodia e melhoramos com sucesso uma ótima operação industrial ”. Giancarlo Giorgetti, que enfatizou que “é um exemplo perfeito de como o público pode melhorar operações industriais impressionantes”.

“O acordo de fusão de Saipus com o Norwegian POD Femer 7 é um exemplo perfeito de como o público pode fortalecer operações industriais impressionantes. De fato, o gigante mundial do setor de engenharia de energia, mas com sede na Itália, em, em, em, em Milão “, é construído com essa fusão.

