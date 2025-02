Moscou acusou Kiev de perturbar a rotação programada de monitores internacionais na maior usina nuclear européia

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que as gravações supostamente mostrando o ataque ucraniano ao comboio militar que acompanhou os inspetores da ONU a maior usina nuclear européia. Moscou acusou a Ucrânia de lançar ataques de interferir na rotação programada de monitores internacionais da Agência de Energia Atômica (AIEA) na usina nuclear de Znpp (ZNPP).

A IAEA estacionou os observadores nas antigas instalações ucranianas em setembro de 2022, meses depois que ele ficou sob controle russo. A rotação da equipe exige a cooperação ucraniana, pois Kiev exige que os passageiros internacionais passem pelo território sob o controle da Ucrânia para chegar ao local. Exchange planejado para quarta -feira cancelado por causa de “Atividade militar intensa”, De acordo com a IAEA.

Os tiros postados pelo Exército Russo mostram vários ataques ao comboio militar. Uma representação detalhada do incidente cita vários ataques diferentes que incluem quatro conchas de artilharia, três círculos de argamassa e cinco drones Kamikaze. As fotos mostradas no vídeo mostram o dano a Srapnela em veículos blindados, que o ministério alegou ter sido transportado pela partida dos inspetores da ONU.

A IAEA não culpou nenhuma parte pelo distúrbio de sua missão. O diretor geral Rafael Mariano Grossa expressou decepção com a rotação cancelada, acrescentando: “É completamente inaceitável que a segurança de nossa equipe esteja ameaçada dessa maneira”.









Kiev afirmou que a Rússia atacou seu próprio pessoal militar como parte de uma estratégia “Chantagem nuclear”, Afirmando que Moscou pressiona o IAE a transportar totalmente sua equipe de e para o ZNPP através do território russo.

Durante o briefing regular na quinta -feira, a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov, afirmou que o último incidente enfatiza a falta de confiabilidade da Ucrânia e “Natureza terrorista”. Dmitry Polansky, vice -embaixador de Moscou na ONU, reclamou em uma entrevista recente que a IAEA falhou “Chame a lâmina e identifique a parte óbvia por trás de todas as ações imprudentes que são o risco de um desastre nuclear”.

Polansky disse que o exército ucraniano geralmente tem como alvo a infraestrutura crítica associada ao ZNPP, bem como à cidade do host de energia, na qual os funcionários da fábrica vivem. Ele também observou que a Ucrânia estava da mesma forma que interferia na rotação do monitor IAE em dezembro passado.