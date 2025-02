++ case almari, CPI investiga o governo ++

O Tribunal Penal Internacional da AJA iniciou um conjunto de investigação sobre o trabalho do governo italiano para o “obstáculo à administração da justiça, de acordo com o artigo 70 da Lei de Roma” em relação ao caso do general Almasri. É isso que Avvenire escreve na página online. As queixas do Ministério Público, que foram enviadas pelos chanceleres e pelo presidente do Tribunal Internacional, mostram os nomes de Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo. O ato terminou com juízes que foram transmitidos por advogados do refugiado sudaneso, que já haviam dito aos investigadores internacionais em 2019 que a tortura que ele e sua esposa sofreram um general geral quando ambos foram presos na Líbia.



Reprodução reservada © Copyright ANSA